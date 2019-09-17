Ливерпуль узнал своих соперников на клубном ЧМ-2019

Новости спорта:Клубный чемпионат мира 2019 состоится с 11 по 21 декабря в Катаре.

ФИФА провела жеребьевку клубного чемпионата мира 2019 по футболу, который состоится с 11 по 21 декабря в Катаре.

В первом раунде хозяева соревнований 11 декабря «Аль-Садд»из Катара сыграют против «Иенгена» из Новой Каледонии. Победитель этого матча во втором раунде 14 декабря сыграет против мексиканского «Монтеррея», а тунисский «Эсперанс» встретится с победителем азиатской Лиги чемпионов, который должен определиться позже.

В полуфиналах победитель Лиги чемпионов УЕФА «Ливерпуль» 18 декабря сойдется с победителем пары с участием «Монтеррея», а пока еще неизвестный обладатель Кубка Либертадорес 17 декабря встретится с победителем пары с участием «Эсперанса».

Финальный матч и поединок за 3-е место пройдут 21 декабря.