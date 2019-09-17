Скачать
Вторник, 17.09.2019
Сборная Украины по волейболу обыграла Черногорию на ЧЕ-2019
Сборная Украины по волейболу обыграла Черногорию на ЧЕ-2019
Жан Беленюк - двукратный чемпион мира по борьбе
Жан Беленюк - двукратный чемпион мира по борьбе
Боруссия Д - Барселона: анонс и прогноз матча Лиги чемпионов
Боруссия Д - Барселона: анонс и прогноз матча Лиги чемпионов
Лига чемпионов на ТВ: где смотреть матчи 17 сентября
Лига чемпионов на ТВ: где смотреть матчи 17 сентября

Ливерпуль узнал своих соперников на клубном ЧМ-2019

Ливерпуль узнал своих соперников на клубном ЧМ-2019
13:48 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Клубный чемпионат мира 2019 состоится с 11 по 21 декабря в Катаре.

ФИФА провела жеребьевку клубного чемпионата мира 2019 по футболу, который состоится с 11 по 21 декабря в Катаре.

В первом раунде хозяева соревнований 11 декабря «Аль-Садд»из Катара сыграют против «Иенгена» из Новой Каледонии. Победитель этого матча во втором раунде 14 декабря сыграет против мексиканского «Монтеррея», а тунисский «Эсперанс» встретится с победителем азиатской Лиги чемпионов, который должен определиться позже.

В полуфиналах победитель Лиги чемпионов УЕФА «Ливерпуль» 18 декабря сойдется с победителем пары с участием «Монтеррея», а пока еще неизвестный обладатель Кубка Либертадорес 17 декабря встретится с победителем пары с участием «Эсперанса».

Клопп назвал лучшую команду современного футбола

Финальный матч и поединок за 3-е место пройдут 21 декабря.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, Новости футбола, Клубный ЧМ-2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Клопп вероятнее всего покинет Ливерпуль: названа причина
02 Экс-тренер Динамо: Сейчас киевляне показывают футбол уровня Второй лиги
03 Тайсона Фьюри отстранили от бокса
04 Клопп назвал лучшую команду современного футбола
05 Астон Вилла - Вест Хэм: Ярмоленко вышел в стартовом составе "молотобойцев"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь