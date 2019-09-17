Лидер Первой лиги оштрафован за отказ играть официальными мячами турнира

Новости спорта:Рух был оштрафован на 50 тысяч гривен за отказ играть в чемпионате Первой лиги мячами официального спонсора соревнований.

Рух был оштрафован на 50 тысяч гривен за отказ играть в чемпионате Первой лиги мячами официального спонсора соревнований Select.

Соответствующие решение вынес контрольно-дисциплинарный комитет УАФ после того, как львовский клуб играл домашние матчи 2-го и 4-го туров чемпионата мячами марки Puma.

КДК также отказал Руху в признании правил регламента Профессиональной футбольной лиги неправомерными и необязующими.

В августе львовский клуб выступил с заявлением, в котором заподозрил ПФЛ в коррупционном сговоре с компанией Select из-за недостаточного количества мячей, предоставляемых спонсором.

В апреле 13 клубов-представителей второго и третьего украинских дивизионов выступили против игры мячами компании Select. К августу Рух оставался единственным клубом, у которого имеются претензии к новому спонсору ПФЛ.

После 9 стартовых туров Рух стал единоличным лидером чемпионата Первой лиги и на один пункт опережает ближайшего преследователя Агробизнес.