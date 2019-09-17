Вернидуб рассказал, из-за чего Заря поссорилась с Шахтером

Новости спорта:Экс-главный тренер луганской Зари Юрий Вернидуб рассказал, когда клуб начал конфликт с донецким Шахтером.

"Ругательства с Шахтером начались: донецкий клуб очень много обещал, но так ничего не было видно. Вытекающие проблемы, когда шесть-семь игроков не могут играть по условиям аренды. Ну, что тут говорить? Сейчас в Мариуполе сколько? Восемь? Правильно и нас тогда называли "одноклассниками". Но мне не хотелось этого. Говорили о нас и в сторону Динамо. Хотя в Киеве мы взяли четырех: Михайличенко уже обменяли, а в последнем матче чемпионата даже Тымчику разрешили играть.

И давайте теперь сравним: когда я в прошлом сезоне работал. Три футболиста основы не играли. И мне надо перед игрой с Динамо лепить полностью новую оборону. А сейчас у Зари как была оборона – Тымчик, Абу-Ханна, Чеберко, Михайличенко – так и осталась. А защита – это номер один: сыграл на ноль сзади, значит, будет порядок и впереди.

А так, когда восемь человек выпадает, я не представляю, как их можно поменять. Даже четыре-пять это много. И что бы ты потом не рассказывал, что не одноклассник, все равно у людей останется осадок и будут думать. Из-за этого мы отказались и начали искать своих игроков", - отметил специалист.

Вернидуб также высказался касательно перспектив Даниила Сикана в составе "оранжево-черных".

"Если бы у меня была еще одна возможность, я бы взял в аренду, но не более двух человек из Шахтер и не более двух – из Динамо. Кем те футболисты пришли в Зарю и кто о них знал? Я понимаю, что они на самом деле воспитанники академии Шахтера – не команды, а академии.

Я всегда благодарю тренеров, у которых эти ребята воспитывались. Огромное спасибо им, это подтверждает, что академия Шахтера действительно на высоком уровне и воспитывает достойных ребят. Только понятно, почему им не давали возможности в Шахтере: команда – лидер, постоянный участник Лиги чемпионов, другие задачи и амбиции, а этим ребятам было сложно. Я также думаю, что Сикан посидит там годик-два, не играя, и пропадет", - подытожил Юрий Вернидуб.