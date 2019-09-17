Скачать
Вторник, 17.09.2019
Сборная Украины по волейболу обыграла Черногорию на ЧЕ-2019
Сборная Украины по волейболу обыграла Черногорию на ЧЕ-2019
Жан Беленюк - двукратный чемпион мира по борьбе
Жан Беленюк - двукратный чемпион мира по борьбе
Боруссия Д - Барселона: анонс и прогноз матча Лиги чемпионов
Боруссия Д - Барселона: анонс и прогноз матча Лиги чемпионов
Лига чемпионов на ТВ: где смотреть матчи 17 сентября
Лига чемпионов на ТВ: где смотреть матчи 17 сентября

Вернидуб рассказал, из-за чего Заря поссорилась с Шахтером

Вернидуб рассказал, из-за чего Заря поссорилась с Шахтером
15:28 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Экс-главный тренер луганской Зари Юрий Вернидуб рассказал, когда клуб начал конфликт с донецким Шахтером.

"Ругательства с Шахтером начались: донецкий клуб очень много обещал, но так ничего не было видно. Вытекающие проблемы, когда шесть-семь игроков не могут играть по условиям аренды. Ну, что тут говорить? Сейчас в Мариуполе сколько? Восемь? Правильно и нас тогда называли "одноклассниками". Но мне не хотелось этого. Говорили о нас и в сторону Динамо. Хотя в Киеве мы взяли четырех: Михайличенко уже обменяли, а в последнем матче чемпионата даже Тымчику разрешили играть.

И давайте теперь сравним: когда я в прошлом сезоне работал. Три футболиста основы не играли. И мне надо перед игрой с Динамо лепить полностью новую оборону. А сейчас у Зари как была оборона – Тымчик, Абу-Ханна, Чеберко, Михайличенко – так и осталась. А защита – это номер один: сыграл на ноль сзади, значит, будет порядок и впереди.

А так, когда восемь человек выпадает, я не представляю, как их можно поменять. Даже четыре-пять это много. И что бы ты потом не рассказывал, что не одноклассник, все равно у людей останется осадок и будут думать. Из-за этого мы отказались и начали искать своих игроков", - отметил специалист.

Тайсон в повязке: Шахтер провел тренировку перед стартом в Лиге чемпионов (Фото)

Вернидуб также высказался касательно перспектив Даниила Сикана в составе "оранжево-черных".

"Если бы у меня была еще одна возможность, я бы взял в аренду, но не более двух человек из Шахтер и не более двух – из Динамо. Кем те футболисты пришли в Зарю и кто о них знал? Я понимаю, что они на самом деле воспитанники академии Шахтера – не команды, а академии.

Я всегда благодарю тренеров, у которых эти ребята воспитывались. Огромное спасибо им, это подтверждает, что академия Шахтера действительно на высоком уровне и воспитывает достойных ребят. Только понятно, почему им не давали возможности в Шахтере: команда – лидер, постоянный участник Лиги чемпионов, другие задачи и амбиции, а этим ребятам было сложно. Я также думаю, что Сикан посидит там годик-два, не играя, и пропадет", - подытожил Юрий Вернидуб.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Шахтер, ФК Заря, Юрий Вернидуб, Футбол, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Тайсона Фьюри отстранили от бокса
02 Клопп вероятнее всего покинет Ливерпуль: названа причина
03 Экс-тренер Динамо: Сейчас киевляне показывают футбол уровня Второй лиги
04 Клопп назвал лучшую команду современного футбола
05 Лига чемпионов на ТВ: где смотреть матчи 17 сентября
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь