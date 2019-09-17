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Футболисты Валенсии устроили бойкот перед матчем Лиги чемпионов (Видео)

Футболисты Валенсии устроили бойкот перед матчем Лиги чемпионов (Видео)
15:35 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Футболисты Валенсии бойкотировали пресс-конференцию накануне матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов с Челси.

Таким образом игроки "летучих мышей" выразили протест против действий руководства клуба, которое досрочно разорвало контракт с бывшим главным тренером Марселино Гарсию Тораля.

Новый наставник испанской команды Альберт Селадес отвечал на вопросы журналистов в одиночку.

"Это сложно назвать идеальной ситуацией, но это было решение самих игроков. Мне больше нечего добавить к этому.

Несмотря на эту ситуацию, боевой дух в команде на высоком уровне. Все хотят поскорее попробовать свои силы в Лиге чемпионов. Никто не заявил о желании пропустить этот матч, что для меня самое главное", - приводит слова Селадеса Sky Sports.

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Напомним, что недавно Марселино пришлось покинуть клуб из-за конфликта с боссами команды. В прошлом сезоне под руководством Марселино команда выиграла Кубок Испании и дошла до полуфинала Лиги Европы.

Матч Челси - Валенсия состоится во вторник, 17 сентября и начнется в 22:00 по киевскому времени.

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Все по теме:

ФК Валенсия, Лига Чемпионов, Футбол, Ла Лига, Новости футбола, Альберт Селадес.
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