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Наполи - Ливерпуль: онлайн-трансляция матча

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Наполи - Ливерпуль: онлайн-трансляция матча
21:35 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:Прямая трансляция матча Лиги чемпионов между Наполи и Ливерпулем.

Во вторник, 17 сентября, в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА Наполи сыграет против Ливерпуля. Поединок пройдет в Неаполе.

Лига чемпионов. Группа Е

Наполи - Ливерпуль

Стадион "Сан-Паоло", Неаполь. Прямая трансляция - канал "Футбол 2". Арбитр матча - Феликс Брых (Германия).

Поединок в Неаполе, между Наполи и действующим победителем Лиги чемпионов Ливерпулем, станет центральный матчем игрового дня. Команда Юргена Клоппа два года подряд выходит в финал самого престижного клубного турнира и является по праву одним из фаворитов текущего розыгрыша и данного матча.

В прошлом сезоне эти команды также играли в одной группе и тогда по сумме двух матчей команды были равны. Ливерпуль победил минимально 1:0 на "Энфилде", а Наполи в свою очередь также со счетом 1:0 выиграл на своем поле.

По итогам группового этапа прошлого сезона Ливерпуль и Наполи набрали по 9 очков, но в плей-офф вышли представители Англии, а неаполетанцы играли в плей-офф Лиги Европы. 

В этом сезоне Наполи имеет больше шансов на выход в плей-офф ЛЧ, так как в группе Е у них нет такого соперника, как ПСЖ в прошлом сезоне. Помимо Ливерпуля в группе Е играют еще бельгийский Генк и австрийский Зальцбург. Конечно не стоит преждевременно сбрасывать со счетов эти клубы, но все согласятся, что Генк и Зальцбург, при всем к ним уважении, это не ПСЖ.

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Исходя из всего этого мы получаем в первом туре противостояние главных претендентов на выход из группы в плей-офф ЛЧ и противостояния Генка и Зальцбурга, которые будут бороться за путевку в Лигу Европы.

СЛОВА ТРЕНЕРОВ

Карло Анчелотти

Наставник Наполи Карло Анчелотти: "Мы играем против лучшей команды Европы, и в Премьер-лиге они еще не потеряли ни одного очка. Результат в таких матчах очень важен, но еще важнее то, что у нас есть уверенность в том, что мы можем побеждать лучшие команды.

В прошлом году мы были в очень сильной группе, и мы почти что прошли квалификацию. Мы полны решимости стереть разочарование прошлого сезона, которое оказало психологическое влияние и на нас в Серии А.

Победитель Лиги чемпионов обычно фаворит в матче, но мы надеемся, что это закончится так же, как и прошлогодняя игра на Сан Паоло. Ливерпуль стал сильнее, потому что победа в Лиге чемпионов дает вам веру".

Юрген Клопп

Наставник Ливерпуля Юрген Клопп: "Мы не чувствуем бремени от победы в турнире. Это было давно. Мы не говорим всегда о том, как сохранить кубок. До субботы мы были сосредоточены на Ньюкасле.

"Будут ли команды играть против нас по-другому? Я понятия не имею. Я никогда не выигрывал Лигу чемпионов раньше. Надеюсь, мы к этому готовы.

"В прошлом году у нас был очень сложный групповой этап, и мы проиграли все выездные игры — Ливерпуль постарается использовать этот опыт в этом году, чтобы добиться большего успеха.

Также менеджер отметил будущего соперника, с которым "красные" встречаются второй год подряд.

У Наполи был хороший сезон, и они хорошо стартовали в новом. У них есть действительно хорошие новые игроки, но в основном все остались прежними. Мы похожи — мы не подписывали много футболистов летом. Наполи очень упрямы. Они креативны. Мне нравится их анализировать".

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УЕФА, Карло Анчелотти, Лига Чемпионов, ФК Ливерпуль, ФК Наполи, Серия А, ЛЧ, Юрген Клопп.
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