Лига чемпионов: Наполи нанес Ливерпулю первое поражение (Видео)

Лига чемпионов вернулась! В первом туре встречались Наполи и Ливерпуль. Англичане приехали в Италию в статусе победителя прошлого года.
Матч начался без опасных моментов с контролем мяча. Действительно опасный момент в первом тайме состоялся на последних минутах, когда Ливерпуль мог открывать счет (немного не повезло).
Во втором тайме Наполи активизировался, но Ливерпуль не отпускал хозяев поля и держал курс игры. Игра проходила без опасных моментов у обеих ворот. Лишь на 81-й минуте Кальехон сумел заострить в штрафной площадке и на нем сфолили - пенальти. Точку уверенно исполнил Мертенс.
Это был не единственный мяч во встрече. Уже на 92 минуте Льоренте опередил всех и забил свой гол (2:0).
Во втором матче группы Е Зальцбург разгромил Генк 6:2.