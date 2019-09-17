Лига чемпионов: Наполи нанес Ливерпулю первое поражение (Видео)

Новости спорта:Итальянский Наполи сумел обыграть английский Ливерпуль в стартовом туре Лиги чемпионов.

Лига чемпионов вернулась! В первом туре встречались Наполи и Ливерпуль. Англичане приехали в Италию в статусе победителя прошлого года.

Матч начался без опасных моментов с контролем мяча. Действительно опасный момент в первом тайме состоялся на последних минутах, когда Ливерпуль мог открывать счет (немного не повезло).

Во втором тайме Наполи активизировался, но Ливерпуль не отпускал хозяев поля и держал курс игры. Игра проходила без опасных моментов у обеих ворот. Лишь на 81-й минуте Кальехон сумел заострить в штрафной площадке и на нем сфолили - пенальти. Точку уверенно исполнил Мертенс.

Это был не единственный мяч во встрече. Уже на 92 минуте Льоренте опередил всех и забил свой гол (2:0).

Во втором матче группы Е Зальцбург разгромил Генк 6:2.