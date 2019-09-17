Феноменальная игра тер Штегена спасла Барселону от поражения против Боруссии (Видео)

Новости спорта:Каталонская Барселона в гостевом матче Лиги чемпионов против дортмундской Боруссии сумела сыграть вничью.

В рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов Боруссия Д встречалась с каталонской Барселоной. Поединок проходил в Дортмунде на стадионе "Сигнал Идуна Парк".

Лига чемпионов. Группа F

Боруссия Д - Барселона 0:0

Боруссия Д: Бюрки — Хакими, Аканжи, Хуммельс, Геррейру — Витсель, Дилейни — Санчо, Ройс, Азар — Алькасер.

Запасные: Хупе, Загаду, Дауд, Гетце, Брандт, Вайгль, Бруун Ларсен.

Барселона: тер Штеген — Семеду, Пике, Лангле, Альба — Артур, Бускетс, де Йонг — Гризманн, Суарес, Фати.

Запасные: Нето, Ракитич, Тодибо, Месси, Роберто, Видаль, Перес.

С первых минут игры Барселона традиционно для себя взяла мяч под контроль и искала пути к воротам Боруссии. Хозяева поля в свою очередь искали счастья в контригре. Первый опасный момент в матче создал Гризманн, который пробивал с угла штрафной, но его удар был заблокирован. Затем после подачи с уголового в исполнении Артура пробивал по воротам Боруссии Пике, но удар испанца пришелся немного выше ворот.

На 24 минуте игры отличный шанс для взятия ворот был у Марко Ройса. Немец получил передачу в штрафной, поднял голову и низом пробил по центру ворот, но Тер Штеген спас Барсу от пропущенного гола.

Ближе к концовке первой половины игры убежала в контратаку Боруссия после ошибки Пике и Санчо, получив мяч на краю штрафной, в касание пробил по воротам. Немного выше перекладины пришелся его удар.

Во втором тайме рисунок игры не изменился. Барселона держала мяч под контролем, Боруссия искала шансов в контратаках. На 55 минуте игры отличный шанс выйти вперед имела Боруссия, пенальти в ворота Барселоны привез Семеду. К точке подошел Марко Ройс, но не смог он переиграть тер Штегена.

На 75 минуте игры супермомент был у Марко Ройса, немец вышел на оперативный простор внутри штрафной после передачи, но пробил выше ворот. Затем на 76 минуте матча Юлиан Брандт бил со средней дистанции по воротам и сотряс перекладину.

До финального свистка ни одна из команд не смогла забить гол в этом матче, как итог, в Дортмунде была зафиксирована ничья 0:0.

Соперники Барселоны и Боруссии по группе Славия и Интер сыграли свой поединок немного раньше и в этом матче была зафиксирована первая сенсация текущего розыгрыша ЛЧ. Чешский клуб в Милане сумел отобрать очки у команды Антонио Конте. Матч завершился со счетом 1:1.