Азмун забил первый гол в Лиге чемпионов 2019/20 (Видео)

Новости спорта:Сердар Азмун открыл счет в матче первого тура Лиги чемпионов 2019/20 в группе G Лион - Зенит.

Сегодня, 17 сентября, стартовал групповой этап Лиги чемпионов 2019/20. Во Франции Лион в данные минуты принимает Зенит.

Лион захватил инициативу с первых минут и раз за разом беспокоил ворота Лунева фланговыми атаками, питерцы отвечали опасными стандартами. На 41-й минуте поединка российская команда неожиданно вышла вперед. Азмун сыграл в "стенку" с Дзюбой, который технично пяткой вывел иранца на свидание с Антони Лопешом и тот не сплоховал, пробив с метров 11-и точно в угол ворот.

Видео гола:

Отметим, сегодня в 22:00 по киевскому времени начнется еще один матч группы G: Бенфика сыграет с РБ Лейпциг.