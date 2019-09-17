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Шахтер - Манчестер Сити: анонс и прогноз матча Лиги чемпионов

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Шахтер - Манчестер Сити: анонс и прогноз матча Лиги чемпионов
16:07 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:В среду, 18 сентября, донецкий Шахтер стартует в Лиге чемпионов.

Сегодня стартует групповой этап Лиги чемпионов. Свой матч проведет действующий чемпион - Ливерпуль, который сразится с Наполи, что и будет центральным матчем игрового дня.

Завтра, 18 сентября, в самом престижном европейском турнире стартует чемпион Украины - донецкий Шахтер.

"Горняки" вновь встретятся с Ман Сити. Матч состоится в Харькове, на "Металлист-арене". Начало поединка в 22:00.

Лига чемпионов. Группа С

Шахтер - Манчестер Сити

Наша песня хороша... Шахтер и Манчестер Сити вновь попали в одну группу Лиги чемпионов и сыграют между собой в первом туре. В параллельном матче группы сойдутся Аталанта Руслана Малиновского и загребское Динамо. Именно украино-английский дуэт считается главными претендентами на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

В минувшем сезоне Лиги чемпионов команды играли в одной группе, где им противостояли Лион из Франции и немецкий Хоффенхайм. "Горняки" не сумели пробиться в плей-офф ЛЧ, заняв 3 место, пропустив вперед "горожан" и Лион. Ман Сити же успешно преодолев группу остановился в полуфинале. В невероятном матче подопечных Гвардиолы шокировал Тоттенхэм.

У "черно-оранжевых" перед стартом сезона сменился тренер, вместо ушедшего в Рому Паулу Фонсеки пришел Луиш Каштру, который чуть изменил стиль игры команды. Горняки к матчу с "Сити" подходят в хорошем настроении, лидируя в чемпионате с отрывом в 7 очей от второго места, на котором расположилась черниговская "Десна". В крайнем матче "горняки" устроили "перестрелку с луганской Зарей (4:3). Самым обидным моментом матча в Харькове стало повреждение капитана "горняков" Тайсона. Но, к счастью, бразилец уже успел восстановиться и выразил готовность сыграть в завтрашнем матче.

Последние 5 матчей Шахтера:

УПЛ: Шахтер Донецк - Заря 4 : 3

Товарищеский матч: Шахтер Донецк - Колос 1 : 1

УПЛ: Олимпик - Шахтер Донецк 0 : 4

УПЛ: Шахтер Донецк - Мариуполь 5 : 1

УПЛ: Львов - Шахтер Донецк 0 : 2

 

Что касается Ман Сити, то горожане успешно начали сезон, завоевав Суперкубок Англии и крушив своих соперников на старте АПЛ. В крайнем матча Ман Сити поехал в гости к новичку лиги - Норвичу. Все ожидали легкой прогулки для подопечных Гвардиолы, но Сити неожиданно потерпел болезненное поражение и прилетит в Харьков с желанием реабилитироваться. Летний новичок клуба из Манчестера заявил, что "команда после поражения в АПЛ постарается "убить" Шахтер.

Последние 5 матчей Ман Сити:

АПЛ: Норвич - Манчестер Сити 3 : 2

АПЛ: Манчестер Сити - Брайтон 4 : 0

АПЛ: Борнмут - Манчестер Сити 1:3

АПЛ: Манчестер Сити - Тоттенхэм 2:2

АПЛ: Вест Хэм - Ман Сити 0:5

Букмекеры в этом поединке считают явным фаворитом британский клуб.

Лидер букмекерского дела - кнотора William Hill победу украинской команды оценивает коэффициентом 10,00, ничью - 5,50, победу "Манчестер Сити" - 1,28.

Прогноз на матч от Телеграф Спорт: Шахтер - Ман Сити 1:3

Болельщиков без сомнения ожидает яркий и зрелищный поединок. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на канале Футбол 1 и УКРАИНА.

Кроме того, текстовая онлайн-трансляция матча Шахтер - Ман Сити будет доступна на нашем сайте Телеграф Спорт.

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ФК Шахтер, ФК Манчестер Сити, Лига Чемпионов, Футбол, АПЛ, Новости футбола.
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