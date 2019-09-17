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Тайсон играет в повязке: бразилец рассказал о травме (Видео)

Тайсон играет в повязке: бразилец рассказал о травме (Видео)
15:27 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:Капитан Шахтера вернулся к тренировкам после жуткой травмы.

В среду, 18 сентября, донецкий Шахтер стартует в Лиге чемпионов. Матч в Харькове начнется в 22:00, соперник - Манчестер Сити.

Накануне Шахтер играл непростой матч в чемпионате Украины против Зари 4:3. Во втором тайме донецкого дерби Тайсон получил жуткую травму головы (Видео). Таким образом, вопрос участия бразильца в матче против Манчестер Сити стал открытым.

Сегодня Шахтер провел открытую тренировку перед стартом в Лиге чемпионов. Радует, что Тайсон участвовал вместе с командой в подготовке к игре. Правда, бразилец тренировался в специальной повязке.

На своей странице в соцсетях Тайсон заверил, что готов играть:

"Хочу уверить, что со мной все в порядке. Спасибо за сообщения, которые я получил в течение этих дней. Я получил тяжелый удар в субботнем матче, но уже тренируюсь на 100 процентов и надеюсь в среду сыграть против Манчестер Сити".

Напомним, в нашей группе также играют Динамо Загреб - Аталанта.

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Все по теме:

ФК Шахтер, Травма, ФК Манчестер Сити, Лига Чемпионов, УПЛ, Тайсон.
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