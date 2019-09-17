Тайсон играет в повязке: бразилец рассказал о травме (Видео)

Новости спорта:Капитан Шахтера вернулся к тренировкам после жуткой травмы.

В среду, 18 сентября, донецкий Шахтер стартует в Лиге чемпионов. Матч в Харькове начнется в 22:00, соперник - Манчестер Сити.

Накануне Шахтер играл непростой матч в чемпионате Украины против Зари 4:3. Во втором тайме донецкого дерби Тайсон получил жуткую травму головы (Видео). Таким образом, вопрос участия бразильца в матче против Манчестер Сити стал открытым.

Сегодня Шахтер провел открытую тренировку перед стартом в Лиге чемпионов. Радует, что Тайсон участвовал вместе с командой в подготовке к игре. Правда, бразилец тренировался в специальной повязке.

На своей странице в соцсетях Тайсон заверил, что готов играть:

Após susto com convulsão, Taison tranquiliza fãs e espera jogar a Champions pelo Shakhtar. https://t.co/2ssUsyD2hz pic.twitter.com/iEslUNWw6o — Jogo Extra (@Jogo_Extra) 16 сентября 2019 г.

"Хочу уверить, что со мной все в порядке. Спасибо за сообщения, которые я получил в течение этих дней. Я получил тяжелый удар в субботнем матче, но уже тренируюсь на 100 процентов и надеюсь в среду сыграть против Манчестер Сити".

Напомним, в нашей группе также играют Динамо Загреб - Аталанта.