Барселона рискует получить рекордный в истории клуба штраф

Новости спорта:Каталонская Барселона рискует получить серьезный финансовый штраф за ведение преждевременных переговоров с Антуаном Гризманном.

Если подтвердится, что "Барселона" начала вести переговоры с Антуаном Гризманном еще в марте, то каталонцев могут оштрафовать на 300 млн евро или дисквалифицируют Камп Ноу.

Об этом сообщает AS со ссылкой на источники в Королевской федерации футбола Испании.

Сообщается, что вариант с дисквалификацией Камп Ноу, предложенный одним из членов комитета по соревнованиям, не встретил поддержки среди среди остальных функционеров. Альтернатива этому решению - штраф в размере 300 млн евро, как предусмотрено Дисциплинарным кодексом.

Заседание комитета по данному вопросу состоится в среду, 18 сентября.

Напомним, "Атлетико" настаивает, что "Барселона" начала переговоры с Гризманном в марте, когда его сумма выкупа составляла 200 млн евро, а направила мадридцам формальный запрос после 1 июля, когда сумма снизилась до 120 млн.