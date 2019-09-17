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Экс-форвард Вердера в шаге от перехода в клуб УПЛ

Экс-форвард Вердера в шаге от перехода в клуб УПЛ
17:30 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Экс-форвард бременского Вердера Мелвин Лоренцен может в скором времени пополнить ряды украинского клуба.

Бывший нападающий бременского «Вердера» Мелвин Лоренцен близок к переходу в «Карпаты».

24-летний немецкий форвард уже прибыл во Львов для подписания контракта с «Карпатами». Футболист может быть заявлен за украинский клуб вне рамок трансферного окна на правах свободного агента.

Лоренцен выступал в составе бременского «Вердера» с 2013 по 2017 год, после чего перешёл в голландский клуб «АДО Ден Хааг». В 2016 году нападающий провёл один матч в составе национальной команды Уганды.

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«Карпаты» набрали 8 очков в семи матчах и занимают восьмое место в турнирной таблице чемпионата Украины. Лидером соревнований в настоящий момент является донецкий «Шахтёр», набравший 21 очко в 7 матчах.

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ФК Карпаты, Чемпионат Украины, ФК Вердер, Футбол, Новости футбола, Мелвин Лоренцен.
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