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Заявка Ювентуса на матч ЛЧ против Атлетико

Заявка Ювентуса на матч ЛЧ против Атлетико
17:51 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Наставник туринского Ювентуса Маурицио Сарри определился со списком футболистов, которые сыграют в поединке Лиги чемпионов против Атлетико.

В матче третьего тура Серии А между Ювентусом и Фиорентиной на прошлых выходных Миралем Пьянич получил повреждение. Он не смог продолжить игру и были опасения по поводу его участия во встрече Лиги чемпионов против Атлетико.

 

Однако босниец успел восстановиться – он отправится в Мадрид вместе с командой. Точно не помогут Юве другие травмированные – Джорджо Кьеллини, Дуглас Коста и Маттиа Де Шильо.

Эмре Джан и Марио Манджукич не были включены в заявку на Лигу чемпионов.

Ювентус отправился в Мадрид в таком составе:

Вратари: Щесны, Пинсольо, Буффон;

Защитники: Де Лигт, Алекс Сандро, Данило, Бонуччи, Ругани, Демираль.

Полузащитники: Пьянич, Хедира, Рэмси, Матюиди, Рабио, Бентанкур.

Нападающие: Роналду, Дибала, Куадрадо, Игуаин, Бернардески.

Матч Атлетико – Ювентус состоится 18 сентября. Начало – в 22:00 по киевскому времени.

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Все по теме:

Криштиану Роналду, Лига Чемпионов, ФК Ювентус, ФК Атлетико М, Футбол, Новости футбола.
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