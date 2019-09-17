Заявка Ювентуса на матч ЛЧ против Атлетико

В матче третьего тура Серии А между Ювентусом и Фиорентиной на прошлых выходных Миралем Пьянич получил повреждение. Он не смог продолжить игру и были опасения по поводу его участия во встрече Лиги чемпионов против Атлетико.
Sta per iniziare l'avventura in @ChampionsLeague! Ecco i convocati per #AtletiJuve #JuveUCL pic.twitter.com/hxM3BVhBh8
— JuventusFC (@juventusfc) September 17, 2019
Однако босниец успел восстановиться – он отправится в Мадрид вместе с командой. Точно не помогут Юве другие травмированные – Джорджо Кьеллини, Дуглас Коста и Маттиа Де Шильо.
Эмре Джан и Марио Манджукич не были включены в заявку на Лигу чемпионов.
Ювентус отправился в Мадрид в таком составе:
Вратари: Щесны, Пинсольо, Буффон;
Защитники: Де Лигт, Алекс Сандро, Данило, Бонуччи, Ругани, Демираль.
Полузащитники: Пьянич, Хедира, Рэмси, Матюиди, Рабио, Бентанкур.
Нападающие: Роналду, Дибала, Куадрадо, Игуаин, Бернардески.
Матч Атлетико – Ювентус состоится 18 сентября. Начало – в 22:00 по киевскому времени.