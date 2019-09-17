Ибрагимович: Я лучший игрок в истории МЛС

Новости спорта:Шведский форвард Златан Ибрагимович прокомментировал свою игру в чемпионате США.

Звездный нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович заявил, что является лучшим футболистом в истории МЛС.

- Считаю, я лучший футболист из всех, кто играл в MLS. Без шуток.

- Почему?

- А вы вообще смотрели эти два года на мою игру здесь? Или в Швеции матчи не показывают?

- Не считаете ли вы, что вам нужно выиграть чемпионат, чтобы называть себя лучшим футболистом в истории MLS?

- Нет. А вы откуда?

- Из Мексики.

- Не удивительно, что вы спрашиваете об этом, - ответил Златан.

Ибрагимович намекнул на соперничество в гонке бомбардиров с мексиканцем Карлосом Велой. Отметим, что в этом сезоне Златан забил 26 мячей и он на два гола отстает от Велы, у которого 28 голов.