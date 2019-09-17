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ПСЖ - Реал Мадрид: анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов

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ПСЖ - Реал Мадрид: анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов
16:12 Сегодня Телеграф Телеграф-Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Представляем вашему вниманию краткий анонс поединка группового этапа Лиги чемпионов ПСЖ - Реал Мадрид.

В среду, 18 сентября, в рамках группового этапа Лиги чемпионов УЕФА ПСЖ сыграет против мадридского Реала. Поединок пройдет в во Франции.

Лига чемпионов. Группа А

ПСЖ - Реал

Стадион: "Парк-де-Пренс", Париж. Прямая трансляция - канал Футбол 1. Арбитр матча: Энтони Тейлор (Англия).

Парижане ярко стартовали в чемпионате Франции в этом сезоне, можно было бы сказать, если исключить поединок против Ренна во втором туре Лиги 1. За исключением этого матча ПСЖ выиграл четыре поединка, не пропустив ни одного гола.

К матчу с Реалом команда Тухеля подходит в хорошем расположении духа, но не с хорошей кадровой ситуацией. Игру против мадридского гранда пропустят главные звезды клуба Неймар и Мбаппе, первый из-за дисквалификации, второй по причине травмы. Кроме того травмированы и Эдинсон Кавани, Дагба и Керер. Под вопросом находятся также Бернат и Дракслер.

Дисквалификация Неймара официально сокращена

Последние 5 матчей ПСЖ:

ПСЖ - Страсбур 1:0

Мец - ПСЖ 0:2

ПСЖ - Тулуза 4:0

Ренн - ПСЖ 2:1

ПСЖ - Ним 3:0

У мадридского Реала пока стабильности не наблюдается. Разве что стабильно пополняется их лазарет. Команда Зидана сумела победить лишь в двух из четырех стартовых турах чемпионата Испании по футболу. В первом туре "галактикос" победили Сельту в гостях (1:3) и Леванте на "Сантьяго Бернабеу" в четвертом туре Ли Лиги (3:2). Два поединка "сливочные" сыграли вничью, против Вальядолида во втором туре (1:1) и Вилярреала (2:2). 

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Последние 5 матчей Реала:

Реал - Леванте 3:2

Вильярреал - Реал 2:2

Реал - Вальядолид 1:1

Сельта - Реал 1:3

Рома - Реал 2:2 (пен. 5:4)

Что касается лазарета мадридского Реала, то тут ситуация совсем плачевная у Зинедина Зидана. Французский специалист в матче против ПСЖ не сможет рассчитывать сразу на целый ряд ключевых исполнителей, в числе которых и капитан команды Серхио Рамос. 

Реалу не поможет Рамос в матче против ПСЖ

Список всех травмированных футболистов Реала выглядит следующим образом: Марко Асенсио, Федерико Вальверде, Браим Диас, Марсело, Лука Модрич, Начо, Серхио Рамос и под вопросом также Иско. 

Реал смог заявить на матч с чемпионами Франции лишь троих полузащитников.

Заявка Реала на матч: 

Вратари: Тибо Куртуа, Альфонс Ареола, Диего Альтубе.

Защитники: Даниэль Карвахаль, Эдер Милитан, Рафаэль Варан, Альваро Одриосола, Ферлан Менди, Адриан де ла Фуэнте.

Полузащитники: Тони Кроос, Каземиро, Хамес Родригес.

Нападающие: Эден Азар, Карим Бензема, Гарет Бэйл, Лукас Васкес, Лука Йович, Винисиус Жуниор, Родриго.

ПСЖ и Реал между собой встречались уже семь раз. Преимущество в этом противостоянии на стороне "сливочных": мадридский клуб выиграл 5 поединков из 7, один матч закончился в ничью и один триумф на счету парижан.

Статистика личных встреч ПСЖ против Реала:

ПСЖ - Реал 1:2

Реал - ПСЖ 3:1

Реал - ПСЖ 1:3

Реал - ПСЖ 1:0

ПСЖ - Реал 0:0

ПСЖ - Реал 0:1

ПСЖ - Реал 0:1

Неймар принес победу ПСЖ в добавленное время

Интересно было бы многим зрителям посмотреть противостояние Неймара или Мбаппе против Реала, игроков, которые могли пополнить состав "галактикос" этим летом, но увы, не судьба им сыграть. К сожалению для поклонников футбола оба клуба подходят к центральному поединку игрового дня сильно обескровленными, но тем не менее, без всяких сомнений, даже в таких составах, а может как раз именно в таких составах, команды могут продемонстрировать яркую и зрелищную игру. Вероятнее всего нас ждет голевой поединок, учитывая все проблемы клубов в линии обороны.

Кроме того, вероятнее всего в воротах ПСЖ на матч с Реалом выйдет экс-вратарь "сливочных" Кейлор Навас, который летом перебрался в парижский клуб. Также в Париже играет Анхель Ди Мария, ранее защищавший цвета мадридского гранда.

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Если посмотреть на прогнозы букмекеров, то нас ожидает поединок более-менее равных команд. Фаворит с небольшим преимуществом ПСЖ, ну это и не удивительно, так как они хозяева поля. Коэффициенты на поединок следующие: победа ПСЖ - 2,30, ничья - 3,70, триумф Реала - 3,05.

Стоит отметить также некоторые интересные факты перед матчем, а именно:

- в 31 матче Реала в ЛЧ из последних 34 было забито более 2,5 голов;

- в 21 матче ПСЖ в ЛЧ из последних 23 было забито более 2,5 голов;

- не менее 3 голов было забито в трех последних встречах ПСЖ и Реала.

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Ориентировочные составы:

ПСЖ: Навас; Менье, Маркиньос, Тьяго Силва, Бернат/Диалло; Верратти, Гуэй, Эррера, Ди Мария; Икарди, Сарабия

Реал Мадрид: Куртуа; Карвахаль, Варан, Милитао, Менди; Каземиро, Кроос, Хамес Родригес; Бейл, Бензема, Азар

Прогноз на матч от Телеграф Спорт: ПСЖ - Реал 1:2

Противостояние ПСЖ и Реала все желающие смогут посмотреть в прямом эфире на телеканале "Футбол 1". Начало поединка в 22:00 по киевскому времени.

Кроме того, на сайте Телеграф Спорт будет доступна текстовая онлайн-трансляция этой игры. 

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