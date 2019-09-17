Лидер Атлетико: Игра против Ювентуса - это не месть

Новости спорта:Испанский полузащитник Коке прокомментировал предстоящий поединок Лиги чемпионов Атлетико против Ювентуса.

Полузащитник Атлетико Коке заверил, что "матрасники" не будут держать в уме прошлогодние матчи с Ювентусом. Тогда мадридцы дома обыграли Юве в 1/8 финала 2:0, но на выезде проиграли 0:3 и вылетели.

"Матч против Ювентуса – это не месть. Каждый сезон отличается. Нас ожидает игра против одной из лучших команд мира, это будет хороший матч", — заявил Коке Marca.

"Что действительно важно – выйти из группы. Это наша цель – такая же, как и победы в целом – против Ювентуса и против любой другой команды".

"Юве – это не только Криштиану Роналду. Мы уважаем всех их игроков. Можем только надеяться, что Роналду проведет не лучшую свою игру, а мы будем стараться накрывать его, чтобы он не сделал то, что в прошлый раз".

Матч Атлетико – Ювентус состоится завтра, 18 сентября. Начало – в 17:00 по киевскому времени.