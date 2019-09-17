Лион - Зенит: Ракицкий выйдет в старте на матч Лиги чемпионов

Новости спорта:Незадолго до начала игры стали известны стартовые составы команд.

Сегодня, 17 сентября, стартует групповой этап Лиги чемпионов сезона 2018/19. Первыми открывать программу игрового дня будут Лион и Зенит, а также Интер и Славия.

Поединок Лион - Зенит состоится на стадионе "ОЛ Стадиум" в пригороде Лиона - Десене. Начало матча запланировано на 19:55 по киевскому времени. Рассудит встречу английская бригада рефери во главе с Майкла Оливером.

Стартовые составы команд:

Лион: 1 Антони Лопеш (В), 5 Денайер (К), 6 Марсело, 9 Дембеле, 10 Траоре, 11 Депай, 12 Тьяго Мендес, 14 Дюбуа, 17, Рейн-Аделаид, 28 Коне, 29 Тусар.

Зенит: 1 Лунев (В), 3 Дуглас Сантос, 4 Осорио, 5 Барриос, 6 Иванович (К), 7 Азмун, 11 Дриусси, 15 Караваев, 18 Жирков, 22 Дзюба, 44 Ракицкий.

Напомним, Лион и Зенит по итогам жеребьевки выступают в квартете G вместе с Бенфикой и РБ Лейпциг. Второй поединок группы G состоится также сегодня: начало игры в Лиссабоне - 22:00 (время киевское).