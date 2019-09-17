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У Ман Сити серьезные кадровые потери перед матчем против Шахтера

У Ман Сити серьезные кадровые потери перед матчем против Шахтера
19:11 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости спорта:Английский центральный защитник Джон Стоунс не примет участие в матче Лиги чемпионов против Шахтера.

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунс выбыл из строя из-за травмы, сообщается в официальном «твиттере» английского клуба.

У футболиста диагностировано мышечное повреждение. Сроки восстановления игрока составят около четырёх-пяти недель.

Напомним, что ранее тяжёлую травму получил защитник «горожан» Эмерик Лапорт, который выбыл из строя до января-февраля 2020 года. Таким образом, единственным здоровым центральным защитником «Манчестер Сити» остался Николас Отаменди.

Шахтер - Манчестер Сити: анонс и прогноз матча Лиги чемпионов

«Манчестер Сити», набрав 10 очков, занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Ближайший матч «горожане» проведут завтра, 18 сентября, в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов с «Шахтёром». Встреча пройдёт в Харькове и начнётся в 22:00.

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Все по теме:

ФК Шахтер, ФК Манчестер Сити, Лига Чемпионов, Футбол, Новости футбола, Джон Стоунс.
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