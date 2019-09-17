Боруссия Д - Барселона: стартовые составы команд на матч ЛЧ

Сегодня, 17 сентября, в рамках стартового тура группового раунда Лиги чемпионов Боруссия Д сыграет против Барселоны. Поединок будет проходить в Германии.
Главные тренеры команд определились уже со стартовыми составами на поединок.
Стартовые составы команд:
Боруссия Д: Бюрки — Хакими, Аканжи, Хуммельс, Геррейру — Витсель, Дилейни — Санчо, Ройс, Азар — Алькасер.
Запасные: Хупе, Загаду, Дауд, Гетце, Брандт, Вайгль, Бруун Ларсен.
Барселона: тер Штеген — Семеду, Пике, Лангле, Альба — Артур, Бускетс, де Йонг — Гризманн, Суарес, Фати.
Запасные: Нето, Ракитич, Тодибо, Месси, Роберто, Видаль, Перес.
Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на канале Футбол 1. Начало в 22:00 по киевскому времени.
Кроме того, текстовая онлайн-трансляция матча Боруссия Д - Барселона будет доступна на нашем сайте Телеграф Спорт.
Напомним, ранее сообщалось, что каталонская Барселона готовит новый контракт на существенно улучшенных условиях восходящей звезде клуба Ансу Фати.