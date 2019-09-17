Боруссия Д - Барселона: стартовые составы команд на матч ЛЧ

Новости спорта:Наставники Барселоны и Боруссии Дортмунд определились с стартовыми составами на поединок группового этапа Лиги чемпионов.

Сегодня, 17 сентября, в рамках стартового тура группового раунда Лиги чемпионов Боруссия Д сыграет против Барселоны. Поединок будет проходить в Германии.

Главные тренеры команд определились уже со стартовыми составами на поединок.

Стартовые составы команд:

Боруссия Д: Бюрки — Хакими, Аканжи, Хуммельс, Геррейру — Витсель, Дилейни — Санчо, Ройс, Азар — Алькасер.

Запасные: Хупе, Загаду, Дауд, Гетце, Брандт, Вайгль, Бруун Ларсен.

Барселона: тер Штеген — Семеду, Пике, Лангле, Альба — Артур, Бускетс, де Йонг — Гризманн, Суарес, Фати.

Запасные: Нето, Ракитич, Тодибо, Месси, Роберто, Видаль, Перес.

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на канале Футбол 1. Начало в 22:00 по киевскому времени.

Кроме того, текстовая онлайн-трансляция матча Боруссия Д - Барселона будет доступна на нашем сайте Телеграф Спорт.

Напомним, ранее сообщалось, что каталонская Барселона готовит новый контракт на существенно улучшенных условиях восходящей звезде клуба Ансу Фати.