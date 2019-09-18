"Нужен максимальный результат": Пятов - о матче против Ман Сити

Новости спорта:Андрей Пятов ответил на вопросы журналистов перед матчем первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Голкипер Шахтера Андрей Пятов ответил на вопросы журналистов перед матчем первого тура группового этапа Лиги чемпионов против Манчестер Сити.

"Я не прогнозист, но знаю, что Шахтер всегда играет на победу. Конечно, мы будем добиваться максимального результата. Вполне понимаем, против кого нам предстоит играть. Посмотрим, кто как настроился", - сказал Пятов.

Ранее Александр Зинченко, говоря о Манчестер Сити, сказал, что Лига чемпионов - особенный турнир для команды.

Напомним, матч Шахтер - Манчестер Сити состоится 18 сентября в Харькове на стадионе Мателлист в 22:00 по киевскому времени. Онлайн-трансляция матча будет доступна на нашем сайте.