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Шахтер является самой бразильской командой Лиги чемпионов

Шахтер является самой бразильской командой Лиги чемпионов
10:11 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:В составе "горняков" бразильцев больше, чем в остальных командах-участницах турнира.

Чемпион Украины «Шахтер» является командой, в составе которой на текущий розыгрыш Лиги чемпионов заявлено больше всего бразильских футболистов. Издание Estadao.com.br подсчитало, что их в заявке «горняков» девять.

К тому же, не стоит забывать про этнических бразильцев Марлоса и Жуниора Мораеса, которые ныне имеют украинское гражданство и выступают за «сине-желтых».

Всего, по подсчетам издания, на Лигу чемпионов клубы-участники заявили 69 бразильских легионеров.

Заявка Шахтера на матч Лиги чемпионов с Ман Сити

Среди 32 команд в составе 27 есть представители Бразилии. Единственными командами, где нет бразильских легионеров являются «Интер», «Боруссия» Дортмунд, «Брюгге», «Славия» и «Динамо» Загреб.

Напомним, сегодня «Шахтер» проведет свой премьерный матч в текущем розыгрыше турнира. В Харькове «горняки» примут «Манчестер Сити».

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ФК Шахтер, Лига Чемпионов, Футбол, Новости футбола.
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