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Анчелотти объяснил, почему Ливерпуль должен радоваться после поражения от Наполи

Анчелотти объяснил, почему Ливерпуль должен радоваться после поражения от Наполи
11:08 Сегодня Телеграф football24.ua https://twitter.com/

Новости спорта:Карло Анчелотти нашел оригинальный способ поднять настроение Ливерпулю.

"С командами Клоппа всегда тяжело играть. Нам нужно было жертвовать собой, но при этом не терять свое лицо.

Было несколько опасных потерь, при том что соперник был очень агрессивным в прессинге. Но я доволен тем, как мы играли, когда мячом владел соперник.

Когда Ливерпуль вел игру, мы хорошо защищались и использовали свои опасные эпизоды. Это был сбалансированный матч. Мы сделали все хорошо, ведь я считаю Ливерпуль лучшей командой в Европе.

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О чем говорил с Клоппом после финального свистка? Я сказал ему не беспокоиться. Потому что если он проигрывает в Неаполе, то, значит, пройдет дальше и возьмет Лигу чемпионов. Я успокоил его", – приводит слова Анчелотти Football-Italia. 

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Все по теме:

Карло Анчелотти, Лига Чемпионов, ФК Ливерпуль, ФК Наполи, Футбол.
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