Роналду: Я думаю, у меня должно быть семь-восемь Золотых мячей

Новости спорта:Роналду считает, что заслуживает еще на несколько Золотых мячей.

Нападающий туринского Ювентуса Криштиану Роналду выразил мнение, что заслуживает получить больше Золотых мячей, чем форвард Барселоны Лионель Месси. На сегодня португалец и аргентинец завоевали самый престижный индивидуальный приз в футболе по пять раз.

«Месси вошёл в историю футбола, но я думаю, что у меня должно быть шесть, семь или восемь Золотых мячей, чтобы быть выше него. Мне бы это понравилось. Думаю, я этого заслуживаю.

Уверен, я тоже вошёл в историю, учитывая то, что я сделал и продолжаю делать, и вхожу в число лучших игроков за время существования этого вида спорта.

Я считаю себя номером один в истории, но если для некоторых болельщиков лучшим является кто-то ещё, а я на втором месте, то меня это не беспокоит. Я и так знаю, что вошёл в историю как один из лучших игроков всех времён», — цитирует Роналду BBC со ссылкой на ITV.