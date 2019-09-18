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Роналду: Я думаю, у меня должно быть семь-восемь Золотых мячей

Роналду: Я думаю, у меня должно быть семь-восемь Золотых мячей
12:47 Сегодня Телеграф championat.com https://twitter.com/

Новости спорта:Роналду считает, что заслуживает еще на несколько Золотых мячей.

Нападающий туринского Ювентуса Криштиану Роналду выразил мнение, что заслуживает получить больше Золотых мячей, чем форвард Барселоны Лионель Месси. На сегодня португалец и аргентинец завоевали самый престижный индивидуальный приз в футболе по пять раз.

«Месси вошёл в историю футбола, но я думаю, что у меня должно быть шесть, семь или восемь Золотых мячей, чтобы быть выше него. Мне бы это понравилось. Думаю, я этого заслуживаю.

Уверен, я тоже вошёл в историю, учитывая то, что я сделал и продолжаю делать, и вхожу в число лучших игроков за время существования этого вида спорта.

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Я считаю себя номером один в истории, но если для некоторых болельщиков лучшим является кто-то ещё, а я на втором месте, то меня это не беспокоит. Я и так знаю, что вошёл в историю как один из лучших игроков всех времён», — цитирует Роналду BBC со ссылкой на ITV.

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Криштиану Роналду, Лига Чемпионов, ФК Ювентус, Золотой мяч.
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