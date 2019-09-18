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Наставник Шахтера оценил перспективы Зинченко в Ман Сити

Наставник Шахтера оценил перспективы Зинченко в Ман Сити
13:33 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Луиш Каштру охарактеризовал пресс-службе клуба защитника англичан Александра Зинченко.

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру перед игрой с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов охарактеризовал пресс-службе клуба защитника англичан Александра Зинченко.

«Зинченко выполняет очень важные функции в «Манчестер Сити». Он — крайний защитник, но с очень специфическими данными. Он не так часто отвечает за фланг, а больше переходит в середину, сужается.

Он является одним из тех игроков, которые помогают менять фланг атаки соперника. Перед ним есть Стерлинг, который также подключается, когда нужно. Также есть Давид Сильва и Кевин де Брюйне.

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Зинченко — очень интересный игрок и, конечно же, является одним из топовых в мире, особенно на этой позиции. У него очень хорошая связь со Стерлингом».

Сама игра состоится 18-го сентября в 22:00.

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ФК Шахтер, Футбол, Новости футбола, Луиш Каштру.
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