Наставник Шахтера оценил перспективы Зинченко в Ман Сити

Новости спорта:Луиш Каштру охарактеризовал пресс-службе клуба защитника англичан Александра Зинченко.

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру перед игрой с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов охарактеризовал пресс-службе клуба защитника англичан Александра Зинченко.

«Зинченко выполняет очень важные функции в «Манчестер Сити». Он — крайний защитник, но с очень специфическими данными. Он не так часто отвечает за фланг, а больше переходит в середину, сужается.

Он является одним из тех игроков, которые помогают менять фланг атаки соперника. Перед ним есть Стерлинг, который также подключается, когда нужно. Также есть Давид Сильва и Кевин де Брюйне.

Зинченко — очень интересный игрок и, конечно же, является одним из топовых в мире, особенно на этой позиции. У него очень хорошая связь со Стерлингом».

Сама игра состоится 18-го сентября в 22:00.