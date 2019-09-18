Лига чемпионов: расписание всех матчей 18 сентября

Сегодня праздник Лиги чемпионов продолжается. В среду будет сыграно еще 8 матчей первого тура. Донецкий Шахтер стартует домашним матчем в Харькове против грозного Манчестер Сити (уже традиционного соперника в ЛЧ).
В еще одно матче нашей группы Динамо Загреб примет Аталанту Руслана Малиновского.
Лига Чемпионов 2019/2020 Групповой этап
Матчи 18 сентября/среда
группа A
19:55 Брюгге - Галатасарай
22:00 ПСЖ - Реал Мадрид Футбол 1
группа B
19:55 Олимпиакос Пирей - Тоттенхэм Футбол 1
22:00 Бавария - Црвена Звезда
группа C
22:00 Шахтер Донецк - Ман Сити Футбол 2
22:00 Динамо Загреб - Аталанта
группа D
22:00 Байер - Локомотив М
22:00 Атлетико Мадрид - Ювентус
Напомним, вчера стартовала Лига чемпионов: результаты и обзор всех матчей (Видео).