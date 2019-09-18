Лига чемпионов: расписание всех матчей 18 сентября

Новости спорта:В среду, 18 сентября, будут сыграны заключительные матчи 1-го тура Лиги чемпионов.

Сегодня праздник Лиги чемпионов продолжается. В среду будет сыграно еще 8 матчей первого тура. Донецкий Шахтер стартует домашним матчем в Харькове против грозного Манчестер Сити (уже традиционного соперника в ЛЧ).

В еще одно матче нашей группы Динамо Загреб примет Аталанту Руслана Малиновского.

Лига Чемпионов 2019/2020 Групповой этап

Матчи 18 сентября/среда

группа A

19:55 Брюгге - Галатасарай

22:00 ПСЖ - Реал Мадрид Футбол 1

группа B

19:55 Олимпиакос Пирей - Тоттенхэм Футбол 1

22:00 Бавария - Црвена Звезда

группа C

22:00 Шахтер Донецк - Ман Сити Футбол 2

22:00 Динамо Загреб - Аталанта

группа D

22:00 Байер - Локомотив М

22:00 Атлетико Мадрид - Ювентус

Напомним, вчера стартовала Лига чемпионов: результаты и обзор всех матчей (Видео).