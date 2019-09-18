"У Карпат много техничных игроков в атаке": тренер СК Днепр-1

Новости спорта:Дмитрий Михайленко похвалил атакующих игроков Карпат

Главный тренер СК Днепр-1 Дмитрий Михайленко рассказал о предстоящем матче своей команды против Карпат в восьмом туре Favbet Лиги. Наставник днепрян ожидает непростую игру, поскольку в составе соперника есть немало техничных и креативных игроков в атаке.

"Карпаты играют в несколько другой футбол, чем Александрия, которая является очень крепкой командой. Александрийцы плотно нас прессинговали, не давая возможности качественно выходить из защиты.

Впрочем, матч с Карпатами будет совершенно другим. В первую очередь, в нашем исполнении», — приводит слова Михайленко официальный сайт СК Днепр-1.

Со всеми командами украинской Премьер-лиги играть непросто. У Карпат много техничных игроков в группе атаки, поэтому команда у них достаточно сильна".

После семи туров СК Днепр-1 идет на девятом месте с восемью очками.