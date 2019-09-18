Игрок Ливерпуля признался, что не счастлив в клубе

Новости спорта:Игрок сборной Швейцарии Джердан Шакири очень огорчен тем, что не получает достаточно практики в нынешнем клубе.

Полузащитник сборной Швейцарии Джердан Шакири признает свое разочарование по поводу количества игрового времени в "Ливерпуле".

В этом сезоне он выходил на поле только два раза со скамейки запасных. В тоже время Шакири понимает, что ему сложно конкурировать с Мохаммедом Салахом и Садио Мане.

Как сообщает английская пресса, возможно, зимой Шакири попросит клуб отдать его в аренду, а трансфер следующим летом выглядит очень вероятным.

"Это нелегко для меня и я немного подавлен, - цитирует Шакири Teleclub. - Я должен быть в состоянии справиться с этим, и должен принять это. Пока я в команде, я думаю только о будущих матчах. Однако просить тренера предоставлять больше игрового времени я не могу".