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Игрок Ливерпуля признался, что не счастлив в клубе

Игрок Ливерпуля признался, что не счастлив в клубе
14:30 Сегодня Телеграф terrikon.com https://twitter.com/

Новости спорта:Игрок сборной Швейцарии Джердан Шакири очень огорчен тем, что не получает достаточно практики в нынешнем клубе.

Полузащитник сборной Швейцарии Джердан Шакири признает свое разочарование по поводу количества игрового времени в "Ливерпуле".

В этом сезоне он выходил на поле только два раза со скамейки запасных. В тоже время Шакири понимает, что ему сложно конкурировать с Мохаммедом Салахом и Садио Мане.

Как сообщает английская пресса, возможно, зимой Шакири попросит клуб отдать его в аренду, а трансфер следующим летом выглядит очень вероятным.

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"Это нелегко для меня и я немного подавлен, - цитирует Шакири Teleclub. - Я должен быть в состоянии справиться с этим, и должен принять это. Пока я в команде, я думаю только о будущих матчах. Однако просить тренера предоставлять больше игрового времени я не могу".

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Лига Чемпионов, ФК Ливерпуль, Новости футбола, Джердан Шакири.
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