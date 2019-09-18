Шахтер проиграл Манчестер Сити в юношеской Лиге чемпионов (Фото)

Новости спорта:"Манчестер Сити" U19 начинает групповой этап с победы, "горняки" постараются добыть очки в следующих матчах.

Футболисты молодежного состава донецкого клуба “Шахтер” (U-19) уступили сверстникам из английского “Манчестер Сити” в 1-м туре группового этапа Юношеской лиги УЕФА.

Поединок “Шахтер” (U-19) — “Манчестер Сити” (U-19) состоялся сегодня, 18 сентября, и закончился со счетом 1:3 (1:2). Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Голами отметились: Бондаренко (33) — Бернаби (18), Козик (27, автогол), Туаизи (79).

По большому счету, судьба встречи была решена еще в первом тайме, когда болельщики увидели 3 забитых мяча. Причем, несмотря на то, что на перерыв команды ушли при счете 1:2 в пользу гостей, к сожалению, два мяча из трех забили игроки “Шахтера”.

«Шахтер» U-19 – «Манчестер Сити» U-19 – 1:3

Голы: 0:1 – 18 Бернабе, 0:2 – 26, автогол Козык, 1:2 – 32 Бондаренко, 1:3 – 79 Зубди.

«Шахтер» U-19 – Трубин, Козык, Муравский, Якуба, Очеретко (Абдулаев, 87), Бондаренко, Крыськив, Мудрик (Судаков, 78), Гуров, Булеза, Сикан.

«Ман Сити» U-19 – Маулден, Роджерс (Деле-Баширу, 77), Харвуд-Беллис, Огбета, Бернабе (Найт, 90), Дионку, Посо, Дойл, Аманква, Браф, Зубди (Делэп, 90).

Предупреждения: Якуба (22), Сикан (87), Гуров (90).

Свой следующий поединок донецкая “молодежка” проведет 1 октября на выезде против сверстников из итальянской “Аталанты”.