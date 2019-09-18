Тайсон хочет зимой уйти из Шахтера: причины

Новости спорта:Лидер донецкой команды больше не хочет выступать за Шахтер и попросил отпустить его из команды.

Вингер "Шахтера" Тайсон попросил руководство "горняков" отпустить его в январское трансферное окно в случае, если интерес к футболисту сохранит представитель Серии А – "Милан".

"Россонери" активно боролись за право подписать 31-летнего игрока в конце августа и вплоть до последних часов 2 сентября – даты закрытия трансферного окна в Италии. Однако "Шахтер" был непреклонен в своем нежелании идти на торг и снижать цену за футболиста.

Отмечалось, что "Шахтер" был готов отпустить Тайсона только в случае активации "Миланом" клаусулы футболиста, которая составляет 30 миллионов евро. Итальянский клуб предлагал аренду вингера с обязательством выкупа за 25 миллионов, однако это не устроило "горняков".

Напомним, что после срыва переговоров с "Миланом" Тайсон неоднократно в соцсетях выкладывал неоднозначные статусы и фразы, которые многими аналитиками воспринимались как попытки шантажа донецкого клуба со стороны футболиста.