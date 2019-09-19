Скачать
Четверг, 19.09.2019
Лига чемпионов: ПСЖ на классе обыгрывает безыдейный Реал (Фото)
Лига чемпионов: ПСЖ на классе обыгрывает безыдейный Реал (Фото)
Ман Сити легко разгромил Шахтер в матче Лиги чемпионов (Фото)
Ман Сити легко разгромил Шахтер в матче Лиги чемпионов (Фото)
Динамо - Мальме: анонс и прогноз на матч Лиги Европы
Динамо - Мальме: анонс и прогноз на матч Лиги Европы
Атлетико 2:2 Ювентус: события матча (Видео голов)
Атлетико 2:2 Ювентус: события матча (Видео голов)

Ювентус не удержал победу в Мадриде (Фото, Видео)

Смотрите фото (7)
Ювентус не удержал победу в Мадриде (Фото, Видео)
00:01 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:«Атлетико» вырвал ничью в матче ЛЧ с «Ювентусом», уступая в ходе встречи — 0:2.

В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Атлетико» принимал туринский «Ювентус». Встреча прошла на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде и завершилась вничью со счётом 2:2.

В начале второго тайма, на 48-й минуте, счёт открыл полузащитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо. На 65-й минуте преимущество гостей в счёте укрепил хавбек Блез Матюиди. Через 5 минут защитник «Атлетико» Стефан Савич сократил отставание в счёте. На 90-й минуте ничью для мадридской команды добыл полузащитник Эктор Эррера.

«Ювентус» набрал 1 очко и занял 2-е место в турнирной таблице группы D. «Атлетико» (1) — на 3-м месте.

Атлетико 2:2 Ювентус: Видео голов

Соперниками туринского «Ювентуса» и «Атлетико» по группе D являются московский «Локомотив» и «Байер».

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (7)

Все по теме:

УЕФА, Лига Чемпионов, ФК Ювентус, ЛЧ, ФК Атлетико Мадрид.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шахтер 0:3 Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
02 Боруссия Д - Барселона: события матча (Фото, Видео)
03 Лига чемпионов: результаты и обзоры матчей 17 сентября (Видео)
04 Пакьяо ответил Мейвезеру на предложение о бое в Японии
05 Степаненко - о первой зарплате, дедовщине и главной проблеме украинского футбола
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь