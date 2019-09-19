Лига чемпионов: ПСЖ на классе обыгрывает безыдейный Реал (Фото)

Новости спорта:Во Франции состоялся первый матч в группе А между парижским ПСЖ и мадридским Реалом. Матч проходил на Парк де Френс, главным судья был назначен Энтони Тейлор.

Центральный поединок игрового дня начался в достаточно равной борьбе, однако два быстрых мяча вынудили Реал несколько отойти от своего плана на игру. Еще одним неприятным моментом, иной исход которого мог вернуть мадридцев в иргу, стал незасчитанный мяч Бейла, который до взятия ворот подыграл себе рукой. Стоит отметить, что ПСЖ контролировал игру не только в первом тайме, а и на протяжении всего матча.

Второй тайм не начался с активной игры Реала, наоборот в действиях подопечных Зидана наблюдалась безыдейность. В середине матча арбитр матча Энтони Тейлор не засчитал еще один мяч мадридцев: на этот раз забил Карим Бензема, и в этот раз к судье гораздо больше вопросов относительно положения француза в штрафной парижан.

ПСЖ продолжал спокойно, где-то даже через чур, контролировать развитие событий на поле, сумев под самый финальный свисток воспользоваться невнимательностью защитников Реала и провести третий гол в ворота Куртуа.

Лига чемпионов. Групповой этап, 1-й тур

ПСЖ - Реал 3:0

Голы: 14, 33 Ди Мария, 91, Мунье

ПСЖ: Навас – Менье, Тьягу Силва, Кимпембе, Бернат – Маркиньос (71, Эррера), Гуйе, Верратти – Сарабия (89, Диалло), Икарди (61, Чупо-Мотинг), Ди Мария

Запасные: Рико, Курзава, Диалло, Паредес, Эррера, Чупо-Мотинг

Реал Мадрид: Куртуа – Карвахаль, Милитао, Варан, Менди – Хамес (70, Йович), Каземиро, Кроос – Бэйл (79, Винисиус), Бензема, Азар (70, Лукас)

Запасные: Ареола, Васкес, Йович, Одриосола, Винисиус, Родриго, Де Ла Фуэнте

Предупреждения: Карвахаль, Ди Мария, Винисиус

В параллельном матче Галатасарай и Брюгге расписывают ничью, чем выводят ПСЖ на первую строчку в группе.