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Королевский провал: Реалу покорился уникальный антирекорд в ЛЧ

Королевский провал: Реалу покорился уникальный антирекорд в ЛЧ
08:28 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Реал не нанес ни одного удара в створ ворот соперника в ЛЧ впервые с сезона 2002/03.

Реал впервые с сезона 2002/03 не нанес ни одного удара в створ ворот соперника в матче Лиги чемпионов.

Сливочные не смогли попасть по воротам ПСЖ в матче, который завершился крупной победой парижан со счетом 3:0 и ознаменовался двумя отмененными голами Галактикос.

Подопечные Зинедина Зидана в 5 стартовых матчах сезона во всех турнирах одержали только две победы, а сегодня потерпели первое поражение. В чемпионате Испании Королевский клуб не смог обыграть Вальядолид (1:1) и Вильярреал (2:2).

Лига чемпионов: результаты и обзор матчей 18 сентября (Видео)

В воскресенье, 22 сентября, столичная команда на выезде сыграет с Севильей.

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ПСЖ, ФК Реал, Футбол, Новости футбола.
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