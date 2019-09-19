Слова Гвардиолы после победы над Шахтером в ЛЧ

Новости спорта:Манчестер Сити с убедительной победы стартовал на групповом этапе Лиги чемпионов.

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола прокомментировал победу над Шахтером (3:0) в рамках стартового тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Доволен ли я? Да, мы сыграли хорошо. Лига чемпионов — это турнир сильных команд. Если я могу быть чем-то недоволен, то это 10-15 минутами во втором тайме, когда мы могли игру досрочно завершить. Но мы и так победили. Движемся дальше», — сказал Гвардиола на пресс-конференции.

Часто де Брюйне и другие игроки получают комплементы от прессы, но не Гюндоган. Почему так?

— Он — выдающийся игрок, который приносит много пользы команды. По матчу я им полностью доволен. Можно вспомнить концовку прошлого сезона, когда у нас не мог играть Фернандиньо, и роль лидера тогда выполнял Гюндоган. Без него мы, наверное, не смогли бы выиграть чемпионат АПЛ.

— Доволен ли я действиями игроков центральной оси, в частности Фернандиньо? Не сомневался в том, как сыграет Фернадинью. Он и Отаменди сегодня сыграли хорошо. Теперь моя задача, чтобы и дальше мы могли хорошо решать вопросы в обороне. У нас есть Родри, есть Менди. Выбор игроков имеется.

— Что я сказал Пятову после игры? Он один из лучших голкиперов в мире, который хорошо читает игру и помогает защитникам своей команды. Он действует в воротах как последний защитник. По моему мнению, Пятов — большой талант.

— Марез? Он хорош. Сейчас он играет регулярно и показывает свой топ-уровень. Сегодня мне понравились его взаимодействия с другими игроками команды.

— Не перехваливаю ли я Шахтер перед каждой нашей встречей с ним? Сегодня вы видели Тайсона на поле. Он великолепный дриблер, сегодня он в очередной раз показал свой уровень. Мы в каждом матче проводили против Шахтера сложные матчи. Против этой команды всегда важно держать ритм, чтобы добиваться положительного результата. Я побеждал Шахтер и с Барселоной, и с Баварией, и с Ман Сити. Но могу сказать, что Шахтер — это марка, это топ-клуб.

— Не думал и я возглавить команду из низшего дивизиона, к примеру, из первой лиги Украины? Если я начну проигрывать матчи, то сразу же перестану тренировать топ-клубы. Все может быть. Пути Господни не исповедимы. Я люблю свою работу. Не думаю, что с командами не топ-уровня у меня могут быть какие-то проблемы.

— Какой Шахтер, противостоящий моим командам, был самым сложным? Шахтер всегда играет очень агрессивно. При Луческу в команде были очень качественные игроки. При Фонсеке был большой порядок в обороне. При Каштру Шахтер тоже демонстрирует качественный футбол. Могу сказать и то, что у меня и в Барселоне, и в Баварии, и в Ман Сити всегда были качественные игроки.

В следующем туре группового этапа Лиги чемпионов Манчестер Сити 1 октября дома будет принимать загребское Динамо.