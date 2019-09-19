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Михайличенко рассказал, что надо поменять в игре Динамо

Михайличенко рассказал, что надо поменять в игре Динамо
09:40 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Заявление главного тренера киевлян перед стартом команды в групповом раунде Лиги Европы.

Перед стартом в групповом турнире Лиги Европы главный тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко рассказал, что должно измениться в игре его команды, чтобы, наконец, пришел результат. Ранее Михайличенко заявил, что готов к пустым трибунам в матче "Динамо" – "Мальме".

"Любая комплексная ошибка состоит из индивидуальных, – поведал Алексей Михайличенко, вспоминая домашнее поражение "Динамо" от "Десны" в чемпионате.

- Если команда пропустила гол, то найдется череда из, как минимум, четырех ошибок. Как минимум! Именно индивидуальные ошибки в итоге и приводят к голу. Жаль, что за каждую такую ошибку нас наказывают, а мы в аналогичных ситуациях прощаем соперника. Должно быть наоборот".

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Как мы писали ранее, болельщики "Динамо" просят агента привезти в Киев тренера с непроизносимым именем. Сменщиком Алексея Михайличенко видят Йиндржиха Трпишовского, под руководством которого чешская "Славия" в Лиге чемпионов едва не обыграла на выезде миланский "Интер".

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ФК Динамо (Киев), УПЛ, Алексей Михайличенко, Новости футбола.
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