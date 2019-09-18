Перед Динамо - Мальме прозвучит гимн Лиги Европы по версии ASTURIA

Новости спорта:Вариация гимна Лиги Европы перед матчем Динамо - Мальме будет сыграна украинским квартетом ASTURIA.

Украинский квартет ASTURIA исполнит гимн Лиги Европы перед матчем "Динамо" - "Мальме", который состоится 19 сентября в Киеве.

Во время выхода команд на поле украинки сыграют гимн Лиги Европы, а в перерыве игры выполнят свою фирменную композицию "Шторм" Антонио Вивальди. Об этом сообщает официальный сайт ФК "Динамо".

"Специально для матча "Динамо" - "Мальме" мы сделали собственную аранжировку гимна Лиги Европы. Это наша совместная инициатива с "Динамо", получившая положительные отзывы от УЕФА. Мы благодарны клубу за возможность таким образом поддержать команду на НСК "Олимпийский" перед многотысячной аудиторией болельщиков и фанов "Динамо". Для нас, киевлянок, это отдельная, очень эмоциональная и творческая история, ведь большинство наших выступлений проходят в Европе, а не в Украине", - рассказала одна из участниц квартета Мирослава Цибка.

Напомним, что украинский квартет ASTURIA исполнял гимн Лиги чемпионов УЕФА перед нынешним финалом турнира в Мадриде.

Главный тренер «Динамо» Алексей Михайличенко на сегодняшней пресс-конференции заявил, что даже если на матч с «Мальме» в Лиге Европы придет один фанат – команда будет играть для него.

Напомним, хавбек «Динамо» Сергей Сидорчук поделился ожиданиями от матча первого раунда группового этапа Лиги Европы с «Мальме», а также рассказал об обстановке в команде после серии неудачных матчей.

Матч Динамо – Мальме состоится 19 сентября в 19:55 по киевскому времени.