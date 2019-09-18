Динамо - Мальме: анонс и прогноз на матч Лиги Европы

Новости спорта:Представляем вашему вниманию анонс поединка группового этапа Лиги Европы Динамо - Мальме.

В четверг, 19 сентября, Динамо стартует в групповом этапе Лиги Европы. Первым соперником киевлян будет шведский Мальме. Матч пройдет в столице Украины, Киеве.

Лига Европы. Группа B

Динамо - Мальме

Стадион: НСК "Олимпийский", Киев. Прямая трансляция - канал Футбол 1. Арбитр матча: Александр Ставрев (Македония).

К старту в Лиге Европы Динамо подходит не в лучшей форме. Киевляне не побеждают уже шесть матчей подряд, отпустив за это время главного конкурента в УПЛ, донецкий Шахтер аж на 13 очков. Правда, при этом имеют игру в запасе.

Не помогла и смена тренера, пришедший вместо Александра Хацкевича Алексей Михайличенко никак не может вывести команду из кризиса. В его дебютном матче динамовцы не смогли обыграть последнюю команду чемпионата Олимпик, затем еле выстояли в матче с Зарей, а после перерыва на матчи сборных уступили дома черниговской Десне.

Последние 5 матчей Динамо:

Динамо - Десна 1:2

Заря - Динамо 2:2

Динамо - Олимпик 1:1

Динамо - Брюгге 3:3

Динамо - Шахтер 1:2

Мальме начал свой путь в Лиге Европы с первого раунда квалификации. Сначала их жертвой стала североирландская Баллимина, которую шведы прошли с общим счетом 11:0 (7:0 - дома, 4:0 - на выезде). Далее соперником был словенский Домжале. В гостях Мальме сыграли в результативную ничью 2:2, а дома благодаря голу Расмуса Бенгтссона на 83-й минуте вырвали победу 3:2.

Меньше проблем было с боснийским Зрынски. Победив 3:0 в домашнем матче подопечные Уве Реслера сняли фактически все вопросы и на выезде играли резервным составом, чем позволили боснийцам добыть победу 1:0. Финальной преградой на пути в группу ЛЕ была израильская Бней-Иегуда. Во встрече с ними все было также решено в первом домашнем матче, где Мальме не испытав сопротивления, забил три безответных мяча. На выезде успех был закреплен победой 1:0.

Во внутреннем первенстве в Мальме идут не плохо, сейчас команда находится на третьем месте в турнирной таблице. В сентябре клуб провел две игры, в которых одержал две "сухие" победы.

Последние 5 матчей Мальме:

Мальме - Норрчепинг 1:0

Кальмар - Мальме 0:5

Бней-Иегуда - Мальме 0:1

Мальме - Юргорден 0:1

Мальме - Бней-Иегуда 3:0

Между собой на официальном уровне команды не встречались. Их единственная встреча носила товарищеский характер, состоялась в феврале этого года и завершилась нулевой ничьей.

Букмекеры в этом поединке фаворитом считают Динамо. Средний коэффициент на победу киевлян 1,85. Ничья - 3,55. Победа шведского клуба оценивается букмекерами в среднем коэффициентом 4,5.

Стоит отметить, что в последних 4 из 5 матчей Динамо Киев было забито не менее трех голов. Команда Михайличенко несменно пропускала в шести поединках к ряду.

В свою очередь, у Мальме прекрасно организованная игра в обороне. Шведы не пропускает три матча подряд. В чемпионате Швеции подопечные Реслера являются командой с одной из лучших защит лиги. В 23 матчах Мальме пропустил всего 14 голов, это второй показатель турнира. Это может стать большой проблемой для украинского коллектива, так как все знают, что у Динамо проблемы в организации атакующих действий.

Вероятнее всего, зрелищной игры в этом противостоянии зрители не увидят.

Прогноз на матч от Телеграф Спорт: Динамо - Мальме 1:1.

Ориентировочные составы:

Динамо Киев: Бойко - Караваев, Шабанов, Кадар, Миколенко - Буяльский, Гармаш, Кадири - Цыганков, Вербич, Родригес

Мальме: Далин - Бергет, Ларссон, Бенгтссон, Сафари - Траустасон, Кристиансен, Баширу, Риекс - Розенберг, Антонссон.

Прямую трансляцию поединка Динамо Киев - Мальме можно будет посмотреть на канале Футбол 1. Кроме того, на сайте Телеграф Спорт будет доступная текстовая онлайн-трансляция этого матча.