Сидорчук о неудачах перед "Мальме": Все решалось, как в мужском коллективе

Новости спорта:Накануне стартового матча в Лиге Европы с Мальме киевское Динамо испытывает глубочайший кризис в игре.

Хавбек «Динамо» Сергей Сидорчук поделился ожиданиями от матча первого раунда группового этапа Лиги Европы с «Мальме», а также рассказал об обстановке в команде после серии неудачных матчей.

«Мы собрались после игр и поговорили достаточно плодотворно. Все высказались, некоторые услышали то, что, возможно, им не понравилось. Все решалось, как в мужском коллективе. После этого разговора все остались в теплых отношениях.

Что касается состояния команды на сегодняшний день, то все игроки понимают, в какой ситуации мы находимся. Но все равно нам нужно мыслить позитивно. Последнюю игру в чемпионате (1:2 против «Десны» - прим.) хочется забыть, потому что начинается новый турнир. Надеемся, у нас все начнется с чистого листа.

Что касается «Мальме», то у нас было объемное теоретическое занятие с указанием на слабые места будущего соперника. В прошлом году они играли в плей-офф Лиги Европы и мы с ними пересекались на зимних сборах. «Мальме» – обученная команда, как все скандинавы, грамотно используют свои сильные стороны», – сказал Сидорчук.

Ранее полузащитник Динамо Денис Гармаш после поражения своей команды от Десны признался, что атмосфера в коллективе хорошая, а победы придут уже в ближайшее время, так как терять очки уже нельзя.