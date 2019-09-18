Конфликт или травма? Кадири не тренировался с Динамо

Новости спорта:Основной у Алексея Михайличенко ганский хавбек Мохамед Кадири не тренировался сегодня с командой.

Хавбек Мохамед Кадири не тренировался вместе с другими игроками Динамо за день до старта в Лиге Европы.

Ганец отсутствовал на сегодняшней тренировке Динамо, информирует Динамомания.

Источник не называет причину, по которой Кадири не смог присоединиться к другим игрокам команды Алексея Михайличенко. В последнем матче чемпионата Украины против Десны 23-летний полузащитник вышел в основе и провел на поле 84 минуты.

Главный тренер «Динамо» Алексей Михайличенко на сегодняшней пресс-конференции заявил, что даже если на матч с «Мальме» в Лиге Европы придет один фанат – команда будет играть для него.

Напомним, хавбек «Динамо» Сергей Сидорчук поделился ожиданиями от матча первого раунда группового этапа Лиги Европы с «Мальме», а также рассказал об обстановке в команде после серии неудачных матчей.

Напомним, матч Динамо – Мальме состоится 19 сентября в 19:55 по киевскому времени.