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Конфликт или травма? Кадири не тренировался с Динамо

Конфликт или травма? Кадири не тренировался с Динамо
18:51 Сегодня Телеграф football24.ua Фото: Твиттер Динамо

Новости спорта:Основной у Алексея Михайличенко ганский хавбек Мохамед Кадири не тренировался сегодня с командой.

Хавбек Мохамед Кадири не тренировался вместе с другими игроками Динамо за день до старта в Лиге Европы.

Ганец отсутствовал на сегодняшней тренировке Динамо, информирует Динамомания.

Источник не называет причину, по которой Кадири не смог присоединиться к другим игрокам команды Алексея Михайличенко. В последнем матче чемпионата Украины против Десны 23-летний полузащитник вышел в основе и провел на поле 84 минуты.

Динамо - Мальме: анонс и прогноз на матч Лиги Европы

Главный тренер «Динамо» Алексей Михайличенко на сегодняшней пресс-конференции заявил, что даже если на матч с «Мальме» в Лиге Европы придет один фанат – команда будет играть для него. 

Напомним, хавбек «Динамо» Сергей Сидорчук поделился ожиданиями от матча первого раунда группового этапа Лиги Европы с «Мальме», а также рассказал об обстановке в команде после серии неудачных матчей.

Напомним, матч Динамо – Мальме состоится 19 сентября в 19:55 по киевскому времени.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Лига Европы, Алексей Михайличенко, Мохамед Кадири.
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