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Михайличенко о "Мальме": Если придет один человек - ради него и будем играть

Михайличенко о "Мальме": Если придет один человек - ради него и будем играть
17:46 Сегодня Телеграф xsport.ua Фото: Твиттер Динамо

Новости спорта:Перед стартовым матче Динамо в Лиге Европы тренер киевлян рассказал о последних неудачах команды.

Главный тренер «Динамо» Алексей Михайличенко заявил, что даже если на матч с «Мальме» в Лиге Европы придет один фанат – команда будет играть для него. Слова специалиста приводит пресс-служба «бело-синих».

«Наверное, мы сами заслужили такое отношение. Нам пенять не на что. Мы понимаем, что только своими игрой и результатом можем вернуть болельщиков на стадион. Поэтому, если придет один человек — ради него и будем играть.

Нашему 12-му игроку я хочу сказать огромное-огромное спасибо. 12-й игрок – этот тот игрок, который всегда готов подставить плечо и помочь, а не только радоваться и участвовать в каких-то банкетах.

В ближайшее время мы очень хотим порадовать нашего 12-го игрока и доказать, прежде всего себе, а уже потом всем остальным, что мы та команда, которая должна и будет побеждать».

Динамо - Мальме: анонс и прогноз на матч Лиги Европы

Напомним, хавбек «Динамо» Сергей Сидорчук поделился ожиданиями от матча первого раунда группового этапа Лиги Европы с «Мальме», а также рассказал об обстановке в команде после серии неудачных матчей.

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ФК Динамо (Киев), Лига Европы, Алексей Михайличенко, ФК Мальме.
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