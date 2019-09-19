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МЮ готовит новые контракты для своих лидеров

МЮ готовит новые контракты для своих лидеров
11:00 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Манчестер Юнайтед готовит новые контракты для вингера Джесси Лингарда, нападающего Мэйсона Гринвуда и полузащитника Поля Погба.

Манчестер Юнайтед готовит новые контракты для вингера Джесси Лингарда, нападающего Мэйсона Гринвуда и полузащитника Поля Погба, сообщает London Evening Standard.

И если в клубе не сомневаются в том, что Лингард и Гринвуд поставят подписи под своими договорами, с продлением контракта француза могут возникнуть сложности после того, как минувшим летом он намекнул на желание покинуть клуб.

В начале сентября издание Mirror сообщало, что Погба не намерен продлевать контракт с клубом. Летом его активно провожали в Реал, где главный тренер Зинедин Зидан сделал француза своим главным трансферным приоритетом.

Ранее манкунианцы продлили контракты с защитником Виктором Линделефом и вратарем Давидом Де Хеа, длительные переговоры с которым вылились в новый 4-летний договор.

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После первых 5 туров подопечные Оле-Гуннара Сульшера занимают 4-е место в турнирной таблице Премьер-лиги и в воскресенье, 22 сентября, сыграют на выезде с Вест Хэмом.

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Поль Погба, Футбол, МЮ, Новости футбола.
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