Динамо - Мальме: как изменится работа станций метро в Киеве

Новости спорта:Ряд станций Киевского метро вечером могут закрыть из-за футбольного матча на НСК "Олимпийский".

Временное закрытие нескольких станций Киевского метрополитена возможно в четверг вечером в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между "Динамо" (Киев) и "Мальме" (Швеция), сообщило коммунальное предприятие "Киевский метрополитен".

"19 сентября в связи с проведением на стадионе НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Мальме" (Швеция) возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена.

Так, возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станции "Олимпийская" перед началом футбольного матча и станций "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого" после его окончания", - говорится в сообщении.

Матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА между "Динамо" (Киев) и "Мальме" (Швеция) начнется в 19:55.