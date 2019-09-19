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Юный талант Барселоны Фати сменит гражданство

Юный талант Барселоны Фати сменит гражданство
12:43 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:В текущем сезоне хавбек забил уже два мяча в составе каталонцев.

Полузащитник Барселоны Ансу Фати завтра, 20 сентября, получит испанское гражданство, сообщает AS.

16-летнего полузащитника планируют привлечь к участию в чемпионате мира U-17, заявку для участия в котором нужно будет подать до 25 сентября. Пройдет же турнир в Бразилии с 26 октября по 17 ноября.

Ансу Фати родился в Гвинее-Бисау, но в юном возрасте переехал в Испанию.

Напомним, что Фати стал самым молодым автором гола Барселоны в истории Ла Лиги и вторым самым молодым игроком каталонцев в чемпионате. Позавчера 16-летний хавбек стал самым молодым дебютантом каталонцев в Лиге чемпионов.

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Всего Ансу Фати провел в текущем сезоне за Барселону 4 поединка, забив 2 мяча.

Следующий матч Барселона проведет 21 сентября, когда в рамках пятого тура Ла Лиги на выезде будет противостоять Гранаде.

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ФК Барселона, Футбол, Новости футбола, Ансу Фати.
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