Динамо - Мальме: когда и где смотреть матч Лиги Европы

Новости спорта:В четверг, 19 сентября, Динамо стартует в групповом этапе Лиги Европы.

Общественность с большим опасением ожидает дебютный матч киевского "Динамо" в Лиге Европы. Команда Алексея Михайличенко продолжает серию без побед, которая началась ещё при Александре Хацкевиче. и достигла уже шести матчей Изначально в группе с "Мальме", "Копенгагеном" и "Лугано" именно украинский клуб считался безоговорочным фаворитом, однако текущая форма команды оставляет вопросы.

Ранее источники сообщали, что президент "Динамо" Игорь Суркис готов оштрафовать футболистов, если киевляне не обыграют шведов.

"Динамо" - "Мальме" состоится в четверг, 19 сентября, на НСК "Олимпийский" в Киеве. Начало встречи в 19:55. Следить за поединком вы сможете в текстовом онлайне на Телеграф Спорт.

"Динамо" - "Мальме" трансляция на ТВ будет на канале "Футбол 1". За 55 минут до стартового свистка там же можно будет увидеть предматчевую студию, в которой эксперты поговорят о предстоящем поединке.

"Динамо" - "Мальме" онлайн в интернете смотрите на официальном сайте каналов "Футбол1/2", а также сервисе oll.tv