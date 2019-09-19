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"Вас называют физруками": Вернидуб - об украинских тренерах

"Вас называют физруками": Вернидуб - об украинских тренерах
13:29 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Твиттер

Новости спорта:Экс-наставник Зари рассказал о своем отношении к украинским тренерам.

Экс-главный тренер Зари Юрий Вернидуб прокомментировал профессиональный уровень украинских коучей.

"Я не хочу обидеть украинский тренерский штаб. Но есть такая завышенная самооценка — "мы все знаем, все умеем, нас не нужно учить, мы – суперспециалисты". Но, к сожалению, после матчей вас называют физруками. Может быть, стоит прислушаться? Футбол на месте не стоит — он развивается.

Посмотрите на Андрея Шевченко. Я не умаляю его заслуги, как главного тренера. Результаты сборной Украины — это, в первую очередь, достижение Шевченко. Но кто работает в его штабе? Почему-то же он не взял своих бывших друзей, правильно?

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Думаю, нам нужно стать своими ножками на грешную землю и не сидеть дома или лежать на диване, а развиваться. Ездить, учиться, смотреть. В Испании тренеры также теряют работу. Но не ждут суперпредложений.

Они идут в сегунду, во вторую лигу — чтобы поддерживать свое тренерское реноме. Впоследствии снова получают приглашение в вышестоящие клубы» — сказал Вернидуб.

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Андрей Шевченко, Сборная Украины, ФК Заря, Юрий Вернидуб.
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