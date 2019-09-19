Олимпийская сборная Китая уволила известного тренера

Новости спорта:Гус Хиддинк уволен с поста главного тренера Олимпийской сборной Китая

Известный нидерландский специалист Гус Хиддинк был отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Китая U22, которая также является олимпийской командой страны, сообщает Fox Sports Asia.

По информации издания, руководство Федерации футбола Китая не устраивал стиль общения Хиддинка с прессой и результаты национальной команды. Окончательно судьбу специалиста решило поражение сборной U22 в матче с Вьетнамом.

На посту главного тренера команды Гуса сменит бывший наставник женской сборной Китая Хао Вэй.

Хиддинк в ходе своей тренерской карьеры, которая длится с 1982 года, возглавлял такие команды, как ПСВ, Фенербахче, Валенсия, Реал, Бетис, Челси и Анжи. На международном уровне Гус тренировал сборные Нидерландов, Южной Кореи, Австралии, России и Турции.