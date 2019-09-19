Лидер Тоттенхэма прокомментировал потерю очков в игре ЛЧ с Олимпиакосом

Новости спорта:Лидер лондонского Тоттенхэма Харри Кейн прокомментировал неудачно сложившийся для англичан стартовый матч Лиги чемпионов против Олимпиакоса.

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн прокомментировал выездную игру "шпор" против "Олимпиакоса".

- В первом тайме мы сыграли не лучшим образом, но забили два мяча, что неплохо для матча на выезде. Мы оформили хороший задел, но гол в раздевалку повлиял на ход матча. Нам надо прибавлять.

После перерыва игра была равной. Мы могли лучше распоряжаться мячом, но все же взяли очко в гостях. В прошлом сезоне мы стартовали совсем плохо, после чего пришлось догонять соперников. Это лишь первый матч, и мы определенно настроены на выход из группы.

В целом мы расстроены, так как стремились к победе. Теперь надо все проанализировать и стать сильнее, - цитирует Кейна uefa.com со ссылкой на BT Sport.