Украина осталась на 25-м месте в рейтинге ФИФА

В обновленном 19 сентября рейтинге ФИФА Украина имеет 1516 баллов и занимает 25 место.
В сентябрьском рейтинге 2019 года, после матча в рамках квалификации Евро-2020 с Литвой (3:0) и матча с Нигерией (2:2), сборная Украины, как и в предыдущем реестре, находится на 25-м месте.
Среди представителей УЕФА наша национальная команда сейчас на 15-й строчке.
Соперники сборной Украины по футболу в отборочном цикле чемпионата Европы занимают следующие места: Португалия — 5, Сербия — 35, Люксембург — 93, Литва — 131.
Рейтинг ФИФА по состоянию на 19 сентября 2019 года
1. Бельгия — 1752
2. Франция — 1725
3. Бразилия — 1719
4. Англия — 1662
5. Португалия — 1643
6. Уругвай — 1639
7. Испания — 1631
8. Хорватия — 1625
9. Колумбия — 1622
10. Аргентина — 1614
...
25. Украина — 1516