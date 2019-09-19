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Украина осталась на 25-м месте в рейтинге ФИФА

Украина осталась на 25-м месте в рейтинге ФИФА
14:53 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости спорта:Сборная Украины осталась в списке топ-25 сборных мирового футбола.

В обновленном 19 сентября рейтинге ФИФА Украина имеет 1516 баллов и занимает 25 место.

В сентябрьском рейтинге 2019 года, после матча в рамках квалификации Евро-2020 с Литвой (3:0) и матча с Нигерией (2:2), сборная Украины, как и в предыдущем реестре, находится на 25-м месте.

Среди представителей УЕФА наша национальная команда сейчас на 15-й строчке.

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Соперники сборной Украины по футболу в отборочном цикле чемпионата Европы занимают следующие места: Португалия — 5, Сербия — 35, Люксембург — 93, Литва — 131.

Рейтинг ФИФА по состоянию на 19 сентября 2019 года

1. Бельгия — 1752

2. Франция — 1725

3. Бразилия — 1719

4. Англия — 1662

5. Португалия — 1643

6. Уругвай — 1639

7. Испания — 1631

8. Хорватия — 1625

9. Колумбия — 1622

10. Аргентина — 1614

...

25. Украина — 1516

 

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Сборная Украины, УЕФА, ФИФА, Новости футбола.
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