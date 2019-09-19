Вернидуб дал ценный совет Лунину

Новости спорта:Юрий Вернидуб поделился мнением относительно перспектив вратаря сборной Украины Андрея Лунина в Испании.

Бывший главный тренер луганской «Зари» Юрий Вернидуб поделился мнением относительно перспектив вратаря сборной Украины Андрея Лунина в Испании.

«Я не заметил, чтобы Андрей был подавленным. Мы нормально поговорили. Я спросил: «Как дела? Почему так?» Лунин ответил: «Что есть – то есть. Работаю усиленно». Тренер Вальядолида на днях сказал в интервью, что у них №1 – это Масип. Андрей, мол, также получит игровое время, но в Кубке Испании.

Конечно, это бьет по нашему голкиперу. Но он – молодец. Работает, как будто ничего не произошло, ждет своего шанса и постарается его использовать. Бесспорно, сейчас не лучшее время для Андрея. Я считаю его очень сильным голкипером – ничем не хуже Масипа. Самое главное – чтобы он не опускал руки.

Кстати, Лунин доволен, что приехал в сборную, и Шевченко доверил ему провести матч с Нигерией. Для него это было очень важно – получил игровую практику. Конечно, нелегко. Прошлый сезон просидел в Леганесе. Сейчас, подобно тому, в Вальядолиде. Я его прекрасно понимаю, но говорю: нужно ждать – шанс все равно будет», - сказал Вернидуб.

Напомним, в августе Лунин отправился из «Реала» в аренду в «Вальядолид», однако до сих пор не дебютировал за испанский клуб. Прошлый сезон Лунин провел в аренде в «Леганесе», где сыграл 7 матчей во всех турнирах.