Джеррард рассказал о целях Рейнджерс в Лиге Европы

Новости спорта:Наставник шотландского Рейнджерса Стивен Джеррард прокомментировал предстоящий старт его клуба в групповом раунде Лиги Европы.

Главный тренер "Глазго Рейнджерс" Стивен Джеррард считает, что его команда способна конкурировать в группе G Лиги Европы и на фоне прошлого сезона стала гораздо лучше. Сегодня шотландский клуб сыграет с голландским "Фейеноордом".

"В прошлом году мы приложили немало усилий, но, к сожалению, в последней игре потерпели неудачу, - цитирует Джеррарда официальный сайт "Рейнджерс".

Были времена, когда к последнему матчу группы мы могли выбирать соперника, который, возможно, был слабее других. К тому же нас не хватало сил играть в еврокубках и во внутреннем чемпионате. Я чувствую, что эта группа, вероятно, немного сложнее, чем в прошлые годы, поэтому задача сложнее.

Однако мы, безусловно, выиграть ее. Мы не боимся никого в группе и сделаем все возможное. У меня больше уверенности в нынешней команде, так как я чувствую, что мы добавили в нее качества и у нас есть немного больше глубины состава".