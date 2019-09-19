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Джеррард рассказал о целях Рейнджерс в Лиге Европы

Джеррард рассказал о целях Рейнджерс в Лиге Европы
20:25 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Наставник шотландского Рейнджерса Стивен Джеррард прокомментировал предстоящий старт его клуба в групповом раунде Лиги Европы.

Главный тренер "Глазго Рейнджерс" Стивен Джеррард считает, что его команда способна конкурировать в группе G Лиги Европы и на фоне прошлого сезона стала гораздо лучше. Сегодня шотландский клуб сыграет с голландским "Фейеноордом".

"В прошлом году мы приложили немало усилий, но, к сожалению, в последней игре потерпели неудачу, - цитирует Джеррарда официальный сайт "Рейнджерс".

Были времена, когда к последнему матчу группы мы могли выбирать соперника, который, возможно, был слабее других. К тому же нас не хватало сил играть в еврокубках и во внутреннем чемпионате. Я чувствую, что эта группа, вероятно, немного сложнее, чем в прошлые годы, поэтому задача сложнее.

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Однако мы, безусловно, выиграть ее. Мы не боимся никого в группе и сделаем все возможное. У меня больше уверенности в нынешней команде, так как я чувствую, что мы добавили в нее качества и у нас есть немного больше глубины состава".

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Лига Европы, ФК Рейнджерс, Стивен Джеррард, Футбол, Новости футбола.
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