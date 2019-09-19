Вольфсбург – Александрия: анонс и прогноз на матч Лиги Европы

Новости спорта:Сегодня ФК Александрия сыграет дебютный поединок группового этапа Лиги Европы против немецкого Вольфсбурга.

В четверг, 19 сентября, футбольный клуб Александрия сыграет исторический для себя поединок Лиги Европы. Соперником украинцев станет представитель Бундеслиги - Вольфсбург.

Вольфсбург (Германия) – Александрия (Украина)

Стадион: "Фольксваген Арена", (Вольфсбург). Главный арбитр – Халис Озкахья (Турция)

Прямая трансляция – канал "Футбол 1"

Команда Владимира Шарана подходит к старту в Лиге Европы в полной боевой готовности и с хорошим настроением. У Александрии нет кадровых потерь, все футболисты живы-здоровы и готовы побеждать. Последние два матча в чемпионате УПЛ александрийцы уверенно выиграли, не пропусти при этом голов. Были обыграны Ворскла в гостях (0:1) и Днепр-1 дома (2:0). Украинцы хоть и являются далеко не фаворитом, но не тем не менее, будут стараться стартовать в групповом раунде ЛЕ с победы.

Вольфсбург очень хорошо играет на своем поле, что станет большой проблемой для подопечных Шарана. Немцы не проигрывали на своем стадионе с января месяца. Их серия без поражений насчитывает уже более 15 поединков.

Прогнозы букмекеров на этот матч следующие: победа Вольфсбурга - 1,20, ничья - 7,15, а на победу Александрии средний коэффициент - 13.

Прогноз на матч от Телеграф Спорт: Вольфсбург - Александрия 4:1.

Ориентировочные составы:

Вольфсбург: Перван — Кнохе, Гилавоги, Тиссеранд — Виллиам, Шлагер, Арнолд, Руссилон — Сантос Са, Вегхорст, Брекало

Александрия: Панькив — Лучкевич, Дубра, Бухал, Мирошниченко — Гречишкин — Шастал, Банада, Ковалец, Третьяков — Ситало

Слова наставников накануне поединка:

Оливер Гласнер

"Мы просмотрели несколько игр Александрии. Команда играет очень агрессивно и старается действовать на высоких скоростях. О классе Александрии свидетельствует и то, что она в чемпионате заняла третье место, уступив лишь таким известным в Европе командам, как Шахтер и Динамо. Нас ждет непростое испытание, но от этого наша задача не меняется — только победа".

Владимир Шаран

"Просмотрели все поединки Вольфсбурга в этом сезоне, все четыре игры в Бундеслиге и один товарищеский матч. Команда действительно очень высокого уровня. Брекало, Арнольд, Вегхорст – это очень сильные футболисты. Вольфсбург очень хорошо играет на контратаках – скорость, техника.

В завтрашнем поединке, конечно, фаворитом считается Вольфсбург. Но зная характер Александрии, мы сделаем все возможное, чтобы настроение у соперника было не таким хорошим, как ожидают игроки, тренеры и болельщики Вольфсбурга".

Текстовая онлайн-трансляция матча будет доступна на сайте Телеграф Спорт. Начало в 22:00 по киевскому времени.