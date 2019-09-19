Скачать
Четверг, 19.09.2019
Лига Европы: расписание матчей 19 сентября
Лига Европы: расписание матчей 19 сентября
Теплый прием Зинченко и провал Мораеса: обзор матча Шахтер - Ман Сити (Видео)
Теплый прием Зинченко и провал Мораеса: обзор матча Шахтер - Ман Сити (Видео)
Динамо - Мальме: когда и где смотреть матч Лиги Европы
Динамо - Мальме: когда и где смотреть матч Лиги Европы
Назван состав сборной Украины на чемпионат мира по легкой атлетике
Назван состав сборной Украины на чемпионат мира по легкой атлетике

Вольфсбург – Александрия: анонс и прогноз на матч Лиги Европы

Смотрите фото (5)
Вольфсбург – Александрия: анонс и прогноз на матч Лиги Европы
14:11 Сегодня Телеграф Телеграф-Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Сегодня ФК Александрия сыграет дебютный поединок группового этапа Лиги Европы против немецкого Вольфсбурга.

В четверг, 19 сентября, футбольный клуб Александрия сыграет исторический для себя поединок Лиги Европы. Соперником украинцев станет представитель Бундеслиги - Вольфсбург.

Вольфсбург (Германия)Александрия (Украина)

Стадион: "Фольксваген Арена", (Вольфсбург). Главный арбитр – Халис Озкахья (Турция)

Прямая трансляция – канал "Футбол 1"

Команда Владимира Шарана подходит к старту в Лиге Европы в полной боевой готовности и с хорошим настроением. У Александрии нет кадровых потерь, все футболисты живы-здоровы и готовы побеждать. Последние два матча в чемпионате УПЛ александрийцы уверенно выиграли, не пропусти при этом голов. Были обыграны Ворскла в гостях (0:1) и Днепр-1 дома (2:0). Украинцы хоть и являются далеко не фаворитом, но не тем не менее, будут стараться стартовать в групповом раунде ЛЕ с победы.

Динамо - Мальме: анонс и прогноз на матч Лиги Европы

Вольфсбург очень хорошо играет на своем поле, что станет большой проблемой для подопечных Шарана. Немцы не проигрывали на своем стадионе с января месяца. Их серия без поражений насчитывает уже более 15 поединков. 

Динамо - Мальме: когда и где смотреть матч Лиги Европы

Прогнозы букмекеров на этот матч следующие: победа Вольфсбурга - 1,20, ничья - 7,15, а на победу Александрии средний коэффициент - 13.

Прогноз на матч от Телеграф Спорт: Вольфсбург - Александрия 4:1.

Ориентировочные составы

Вольфсбург: Перван — Кнохе, Гилавоги, Тиссеранд — Виллиам, Шлагер, Арнолд, Руссилон — Сантос Са, Вегхорст, Брекало

Александрия: Панькив — Лучкевич, Дубра, Бухал, Мирошниченко — Гречишкин — Шастал, Банада, Ковалец, Третьяков — Ситало

Слова наставников накануне поединка:

Оливер Гласнер 

"Мы просмотрели несколько игр Александрии. Команда играет очень агрессивно и старается действовать на высоких скоростях. О классе Александрии свидетельствует и то, что она в чемпионате заняла третье место, уступив лишь таким известным в Европе командам, как Шахтер и Динамо. Нас ждет непростое испытание, но от этого наша задача не меняется — только победа".

Владимир Шаран

"Просмотрели все поединки Вольфсбурга в этом сезоне, все четыре игры в Бундеслиге и один товарищеский матч. Команда действительно очень высокого уровня. Брекало, Арнольд, Вегхорст – это очень сильные футболисты. Вольфсбург очень хорошо играет на контратаках – скорость, техника.

Лига чемпионов: результаты и обзоры матчей 18 сентября (Видео)

В завтрашнем поединке, конечно, фаворитом считается Вольфсбург. Но зная характер Александрии, мы сделаем все возможное, чтобы настроение у соперника было не таким хорошим, как ожидают игроки, тренеры и болельщики Вольфсбурга".

Текстовая онлайн-трансляция матча будет доступна на сайте Телеграф Спорт. Начало в 22:00 по киевскому времени.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Футбол, ФК Александрия, ФК Вольфсбург, Новости футбола, Вольфсбург – Александрия, Вольфсбург – Александрия где смотреть.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шахтер 0:3 Манчестер Сити: события матча
02 Теплый прием Зинченко и провал Мораеса: обзор матча Шахтер - Ман Сити (Видео)
03 Лига чемпионов: результаты и обзоры матчей 18 сентября (Видео)
04 Ди Мария повторил невероятное достижение Шевченко (Видео)
05 Атлетико 2:2 Ювентус: события матча (Видео голов)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь